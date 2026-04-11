هواشناسی ایران ۲۲ فروردین؛ ورود سامانه بارشی به کشور طی امروز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی از ظهر امروز شنبه ۲۲ فروردین ماه با ورود سامانه بارشی به کشور در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، اردبیل، زنجان، خوزستان، یکشنبه علاوه بر مناطق ذکر شده در استان‌های لرستان، ایلام، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، قم، اصفهان چهارمحال و بختیاری کهگیلویه و بویراحمد بوشهر، فارس غرب هرمزگان شمال غرب کرمان ، جزایر واقع در خلیج فارس و تنگه هرمز بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی شده است.

همین شرایط دوشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استان‌های واقع در دامنه های شمالی و جنوبی البرز، برخی نقاط شمال شرق و سه شنبه در استان‌های ساحلی خزر و شمال شرق کشور روی می‌دهد.

در برخی نقاط گرد و خاک در نقاط سردسیر و مرتفع بارش برف و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش بینی می شود.

روز سه شنبه کاهش دما در استان‌های ساحلی خزر رخ خواهد داد و دریای خزر در این روز مواج می‌شود. خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه مواج هستند