به گزارش خبرگزاری مهر انجمن بین‌المللی فرودگاه‌های اروپا (ACI Europe) در نامه‌ای رسمی به کمیسیون اروپا نسبت به بروز بحران در تأمین سوخت هواپیما هشدار داد و اعلام کرد در صورت تداوم اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز، این قاره با کمبود «سیستماتیک» سوخت مواجه خواهد شد.

بر اساس گزارشی که نخستین‌بار توسط روزنامه فایننشال تایمز منتشر شده، این نهاد که نمایندگی بیش از 600 فرودگاه اروپایی را بر عهده دارد، تأکید کرده است که اگر طی سه هفته آینده جریان عبور از تنگه هرمز به‌صورت پایدار و قابل‌توجه از سر گرفته نشود، زنجیره تأمین سوخت هواپیما در اروپا به‌شدت تحت فشار قرار خواهد گرفت.

در این نامه آمده است کاهش جریان انتقال انرژی از منطقه خلیج فارس، به‌ویژه از مسیر تنگه هرمز، می‌تواند ذخایر سوخت هوانوردی در اروپا را به سطحی بحرانی برساند و موجب اختلال در برنامه‌های پروازی و افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی شود.

ACI Europe همچنین از کمیسیون اروپا خواسته است تا با اتخاذ تدابیر فوری، از جمله هماهنگی در سطح کشورهای عضو، استفاده از ذخایر استراتژیک و تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین سوخت، مانع از بروز بحران در صنعت هوانوردی شود.

این هشدار در شرایطی مطرح شده که تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس و احتمال اختلال در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، نگرانی‌ها درباره امنیت تأمین سوخت در بازارهای جهانی را افزایش داده است