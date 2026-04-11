ثمانه ملکشاهکویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرایط اقلیمی امسال بستر مناسبی برای توسعه بیماریهای قارچی فراهم کرده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین بیماریهایی که بهتازگی در استان مشاهده شده، بیماری «بادزدگی یا بلایت سیبزمینی» است که بهدلیل وابستگی شدید به شرایط محیطی، از سرعت گسترش بسیار بالایی برخوردار است.
وی افزود: نخستین کانونهای آلودگی این بیماری در هفته گذشته در برخی مزارع استان گزارش شده و اگرچه هنوز گستردگی زیادی ندارد، اما با توجه به پیشبینی تداوم بارندگیها، احتمال توسعه سریع آن وجود دارد.
ملکشاهکویی با تأکید بر لزوم هوشیاری کشاورزان اظهار کرد: کشاورزانی که از ارقام حساس سیبزمینی استفاده کردهاند، باید هرچه سریعتر نسبت به استفاده از قارچکشهای حفاظتی اقدام کنند. همچنین تمامی بهرهبرداران لازم است مزارع خود را بهطور مستمر پایش کرده و در صورت مشاهده علائم مشکوک، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند.
وی ادامه داد: در صورت تأیید آلودگی، استفاده از قارچکشهای سیستمیک در کوتاهترین زمان ممکن ضروری است و در مزارع دارای ارقام مقاوم نیز پایش مستمر باید در دستور کار قرار گیرد تا در صورت مشاهده علائم، عملیات سمپاشی بهموقع انجام شود.
مدیر حفظ نباتات گلستان با اشاره به سطح زیرکشت سیبزمینی در استان گفت: امسال حدود پنج هزار هکتار از اراضی استان به کشت سیبزمینی اختصاص یافته که تاکنون تنها در چند مزرعه محدود علائم آلودگی مشاهده شده، اما خطر گسترش بیماری بسیار جدی است.
وی همچنین به وضعیت مزارع گندم اشاره کرد و گفت: بارشهای مناسب و متوالی امسال اگرچه نویدبخش افزایش تولید است، اما شرایط را برای شیوع بیماریهای قارچی از جمله «زنگ زرد گندم» و «فوزاریوم خوشه» نیز فراهم کرده است.
ملکشاهکویی خاطرنشان کرد: بیماری زنگ زرد از اواخر بهمنماه در استان مشاهده شده و بهدلیل بارندگیهای پیدرپی، روند گسترش آن تسریع شده است. خوشبختانه تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار هکتار از مزارع گندم استان سمپاشی شده، اما کشاورزانی که هنوز موفق به انجام این کار نشدهاند، باید در اولین فرصت اقدام کنند.
وی تأکید کرد: در مزارعی که در مرحله اوایل گلدهی قرار دارند نیز استفاده از قارچکشهای مناسب برای پیشگیری از فوزاریوم خوشه ضروری است تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود.
مدیر حفظ نباتات گلستان با تأکید بر اهمیت مدیریت بهموقع بیماریها گفت: با توجه به شرایط مساعد آبوهوایی برای افزایش عملکرد محصولات، هرگونه غفلت در کنترل بیماریهای قارچی میتواند خسارات جدی به تولید وارد کند، از این رو آمادگی و اقدام بهموقع کشاورزان نقش تعیینکنندهای در حفظ محصول خواهد داشت.
