شاهین شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اصفهان دومین استان بعد از تهران بود که بیشترین حملات وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونی به آن انجام شد، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تحمیلی، علاوه بر خدمات رسانی به مجروحان، خدمات معمول بهداشتی و درمانی ارائه و طرح سلامت نوروزی نیز اجرا شد

وی ادامه داد: در پی ماموریت های اورژانسی در طول جنگ تحمیلی ، مجروحان یا به صورت سرپایی درمان و یا به مراکز درمانی منتقل شده و درمان شدند. در حال حاضر نیز حدود ۸۰ مجروح غیرنظامی جنگ تحمیلی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تحت مراقبت قرار دارند.

شیرانی با تاکید بر ایثار و از خودگذشتگی کادر سلامت در سراسر کشور و استان اصفهان در خدمات رسانی به بیماران، مصدومان و همچنین مجروحان جنگ تحمیلی اخیر، خاطرنشان کرد: در طول جنگ رمضان، دو نفر از کارکنان اورژانس استان اصفهان، مجروح و راضیه عابدی، پرستار فداکار بیمارستان ۹ دی منظریه به فیض عظیم شهادت، نائل شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه در طول جنگ تحمیلی، خدمات بهداشتی، آزمایشگاهی و تشخیصی همانند خدمات درمانی بدون وقفه به مراجعان ارائه شد، گفت: در این مدت بیش از ۸۷ هزار واکسن برای گروه های هدف تزریق شد و علاوه بر ارائه ۱۲ هزار و ۵۰۰ خدمات دندانپزشکی در حوزه بهداشت، حدود ۳۵۰۰ زایمان نیز صورت گرفت. همچنین بیش از ۱۷ هزار مادر و ۸۲۰۰ کودک، مراقبت های بهداشتی را دریافت کردند.

شیرانی با اشاره به تشدید نظارت های بهداشتی در استان اصفهان، یادآور شد: حدود ۲۷ هزار بازرسی میدانی از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی و حدود ۱۷ هزار مورد کنترل بهداشتی آب آشامیدنی انجام شد. در این بازرسی ها ۷۵۲ مورد اقدام قانونی شامل معرفی به مراجع قانونی و پلمب و نیز معدوم سازی ۳۱ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف، صورت گرفت.

وی از برقراری ۱۶۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۵ اورژانس استان اصفهان در طرح سلامت نوروزی خبر داد و گفت: در طول اجرای این طرح، نیروهای اورژانس ۲۶ هزار ماموریت انجام دادند که ۱۸۷۰۸ مورد آن مربوط به حوادث ترافیکی بود. در حوادث ترافیکی در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متاسفانه ۳۳ نفر جان خود را از دست دادند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به خدمات رسانی ۶۰ بیمارستان در مناطق تحت پوشش این دانشگاه، افزود: از ابتدای جنگ تحمیلی اخیر هدف اصلی ما این بود که هیچ‌گونه اختلالی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود و خوشبختانه تاکنون تمامی بیمارستان‌ها بدون کمبود و وقفه، خدمت‌ رسانی کردند.

وی افزود: در نخستین گام، ساختار فرماندهی و مدیریت بحران در تمامی مراکز درمانی این دانشگاه بازآرایی و تیم‌ های واکنش سریع و کمیته ‌های بحران به‌روز شدند و برای هر مسئولیت، رده‌های جانشین مشخص شد تا در هر شرایطی، فرآیند تصمیم‌ گیری و اقدام بدون وقفه ادامه یابد.

شیرانی با اشاره به افزایش ظرفیت اورژانس های بیمارستانی برای پذیرش مصدومان احتمالی از روز اول جنگ در استان اصفهان، خاطرنشان کرد: بیمارستان ‌های اصلی و پشتیبان برای مدیریت مصدومان تعیین شد و برای آزادسازی منابع انسانی و تخت ‌های بیمارستانی، اعمال جراحی الکتیو(غیراورژانسی) کاهش یافت. همچنین اعمال غیرضروری مانند جراحی ‌های زیبایی در مراکز دانشگاهی لغو شد تا ظرفیت مراکز درمانی به ‌طور کامل در خدمت بیماران اورژانسی قرار گیرد.

وی از تامین ذخایر دارو، تجهیزات مصرفی، غذا، سوخت و برق برای دوره ‌ای سه تا شش ‌ماهه در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد و گفت: مخازن گازوئیل و دیزل ژنراتورها تکمیل و افزایش یافت و سیستم ‌های برق اضطراری، اکسیژن‌ ساز و پمپ ‌های آب تحت پایش مستمر قرار گرفت تا در صورت بروز اختلال در زیرساخت ‌ها، خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد. همچنین تجهیزات روشنایی اضطراری، پاوربانک و شارژر خودرو برای تیم ‌های فنی فراهم شد تا پایداری خدمات در هر شرایطی تضمین شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی به لغو شدن مرخصی های کادر سلامت برای حفظ آمادگی عملیاتی در طول جنگ تحمیلی اشاره و تاکید کرد: مدیران اجرایی موظف شدند در صورت قطع ارتباطات، در کوتاه‌ ترین زمان در محل کار حاضر شوند. حضور متخصصان، دستیاران و کادر سلامت نیز طبق برنامه‌ریزی دقیق انجام گرفت و فضاهای استراحت مناسب برای کارکنان در مراکز درمانی فراهم شد تا پایداری نیروی انسانی حفظ شود.

به گفته شیرانی، مدیریت مصرف خون و فرآورده ‌های خونی در اعمال جراحی با دقت ویژه انجام و مراکز پشتیبان برای آزمایشگاه و تصویربرداری تعیین شد و آمبولانس‌ های استان تحت مدیریت اورژانس پیش‌ بیمارستانی قرار گرفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایان گفت: آمادگی کامل در برابر مخاطرات سایبری و اختلالات ارتباطی ایجاد شد تا هیچ‌ گونه خللی در روند ارائه خدمات درمانی به وجود نیاید.