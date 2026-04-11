به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای تاکید رییس جمهوری مبنی بر حرکت منسج و نظام مند دولت در خدمت به مردم بویژه قشر فرهیخته و هنری کشور و حل معضلات و چالش های موجود و تسهیل فرایندهای تولید و بهره برداری از آثار فرهنگی و هنری، تفاهم نامه ای میان وزارتخانه‎‌ های امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرامون بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم منعقد شد.

ایجاد وحدت رویه بین ماموران مالیاتی درخصوص اعمال معافیت/ نرخ صفر در کشور، تعیین واحدهای خاص و متمرکز برای پرونده های مالیاتی حوزه‌‎های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ارتقای فرهنگ مالیاتی جامعه از مهم ترین مباحث این تفاهم نامه است.

بر اساس این گزارش، این تفاهم نامه در ۵ ماده مشتمل بر موضوع، تعهدات وزارت اقتصاد، تعهدات وزارت فرهنگ، کمیته پیگیری و اجرایی و تعداد نسخ تفاهم نامه و اعتبار آن در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۴ بین وزرای امور اقتصادی و دارایی و فرهنگ و ارشاد اسلامی امضا و جایگزین تفاهم نامه قبلی شده است.