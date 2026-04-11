۲۸ شهید؛ روایت ایثار مردم کهگیلویه و بویراحمد در جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر دیماد عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جریان تجاوزات و حملات ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۲۸ نفر از مردم استان کهگیلویه و بویراحمد به فیض عظیم شهادت نائل آمدند و نام آنان در شمار شهدای این مقطع از مقاومت و ایستادگی ملت ایران ثبت شد.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ ایثار و شهادت سرمایه ماندگار هویت ملی و دینی جامعه ایرانی است، افزود: راه و آرمان‌های شهدا همواره چراغ هدایت نسل‌های آینده بوده و پاسداشت این مسیر نورانی، مسئولیتی مشترک برای همه آحاد جامعه و دستگاه‌های فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و پیام شهدا، تقویت روحیه مقاومت و انتقال این گفتمان به نسل جوان، از مهم‌ترین رسالت‌های فرهنگی در تداوم مسیر عزت و اقتدار ملت ایران است.