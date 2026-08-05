نظارت بر بازار بوشهر تشدید شد؛ برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف

محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر تداوم گشتهای مشترک نظارتی اظهار کرد: با آغاز دور جدید بازدیدهای میدانی، گشتهای مشترک با حضور دستگاههای اجرایی و نظارتی از جمله جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی در سطح بازار شهرستان بوشهر تشدید خواهد شد.
فرماندار شهرستان بوشهر افزود: در جریان این بازرسیها، با هرگونه تخلف صنفی مطابق قانون برخورد میشود و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی از جمله صدور اخطار، جریمه، پلمب واحدهای متخلف و تشکیل پرونده در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به مطالبات مردمی برای ساماندهی بازار خاطرنشان کرد: این گشتهای فشرده در راستای پاسخگویی به مطالبات بهحق شهروندان به صورت دورهای ادامه خواهد یافت و نظارتهای ویژه از شنبه ۱۷ مردادماه تا سهشنبه ۲۰ مردادماه با جدیت دنبال میشود.
مظفری با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در نظارت بر بازار گفت: تمامی گزارشهای مردمی درباره تخلفات احتمالی به صورت ویژه بررسی و پیگیری خواهد شد و نتایج اقدامات انجامشده نیز اطلاعرسانی میشود.
بر اساس این گزارش، طرح ویژه نظارت بر بازار شهرستان بوشهر با مشارکت دستگاههای جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، اتاق اصناف، اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی اجرا خواهد شد.
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