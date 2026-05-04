میرزازاده: حس کردم برای ایران می جنگم/ سال ۲۰۲۶ را با طلا آغاز کردم

به گزارش خبرگزاری مهر، امین میرزازاده قهرمان جهان و دارنده مدال برنز المپیک در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی در مورد عملکردش در رقابت های آسیایی قرقیزستان گفت: مسابقات سطح بالایی داشت و حریفان آماده بودند، اما با تکیه بر تمرینات خوبی که پشت سر گذاشته بودیم، توانستم بهترین عملکردم را نشان بدهم و هم اولین مسابقه‌ام در سال ٢٠٢٦ را با طلا آغاز کنم و هم امتیاز رنکینگ خودم را ارتقاء بدهم.

وی در مورد شرایط قبل از اعزام تیم به دلیل تجاوز دشمن آمریکایی، صهیونیستی به کشور تصریح کرد: فضا خاص و سنگین بود، اما ما یاد گرفته‌ایم در هر شرایطی برای ایران تلاش کنیم. اردو در شمال برایمان فرصتی بود که هم آماده بمانیم و هم از نظر ذهنی خودمان را جمع کنیم.

دارنده ۲ مدال طلای جهان ادامه داد: البته کار ساده‌ای نبود، اما وقتی پای نام ایران وسط باشد، تمرکز خودش راهش را پیدا می‌کند. سعی کردم به هدفم فکر کنم و نماینده خوبی برای کشورم باشم. مسیر واقعاً سخت و طولانی شد و با مشکلات زیادی روبه‌رو بودیم، اما بالاخره با همت بچه‌ها و کمک کادرفنی و اقدامات موثر فدراسیون، به مسابقات رسیدیم. همین سختی‌ها ارزش مدال را برایم بیشتر کرد.

دارنده مدال برنز المپیک در مورد کسب چهارمین مدال طلای آسیا گفت: این مدال برایم رنگ و بوی دیگری داشت و بیشتر از همیشه حس کردم برای ایران می‌جنگم و همین آن را خاص‌تر کرد.

وی در مورد برخورد کشتی گیران سایر تیم های شرکت کننده در این مسابقات بیان داشت: فضا حرفه‌ای بود و احترام متقابل وجود داشت. نام ایران همیشه برای من باعث افتخار است. فقط می‌خواهم بگویم هرچه داریم از لطف خدا، مردم و ایران است. امیدوارم توانسته باشم دل مردم را شاد کنم و همیشه در مقابل نام ایران سربلند باشم.