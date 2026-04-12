کاروان همدلی کشور ترکیه از مرز ماکو وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان متشکل از ۸۰ نفر از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای کشور ترکیه است روز یکشنبه در راستای اعلام همبستگی با ملت ایران و حمایت از محور مقاومت، از طریق مرز بازرگان وارد کشور شدند.

این کاروان با استقبال امام جمعه ماکو، جمعی از مسئولان استانی و فعالان فرهنگی وارد آذربایجان‌ غربی شدند،حضور آنان در این منطقه، جلوه‌ای از پیوندهای فرهنگی و همدلی میان دو ملت ایران و ترکیه را به نمایش گذاشت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، نشست با مسئولان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، و همچنین حضور در تجمعات مردمی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هیئت در مدت حضور در استان است.

این کاروان در ادامه سفر خود، طی روزهای آینده به دیگر شهرهای کشور نیز سفر خواهند کرد تا پیام همبستگی و اتحاد میان ملت‌های ایران و ترکیه را به گوش جهانیان برسانند.