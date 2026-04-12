به گزارش خبرگزاری مهر، دنیس اکرت بدون شک یکی از جذابترین نامهای اخیر در اردوی تیم ملی است. بازیکنی بیستونه سالهای که در آلمان متولد شده اما سابقه بازی در لالیگا اسپانیا را نیز در کارنامه دارد، بدون شک یادآور خاطرات خوش حضور اشکان دژاگه در تیم ملی است. دژاگه که با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی هم بازی کرد و افتخار بستن بازوبند کاپیتانی را نیز در رزومه خود ثبت کرده؛ همواره بهعنوان یکی از موفقترین بازیکنان دورگه تاریخ فوتبال ایران شناخته میشود و در کنار او حالا سامان قدوس نیز در میانه میدان تیم ملی میدرخشد و جانشین موفقی برای دژاگه محسوب میشود.
دنیس اکرت که در اردوی نوروزی امسال تیم ملی در جمع ملیپوشان حضور داشت و زیرنظر امیر قلعهنویی به تمریناتی سخت پرداخت، در گفتوگو با روزنامه فدراسیون اظهار داشت: در حال حاضر فقط منتظر مدارکم برای حضور در تیم ملی هستم و امروز این موضوع تعیین تکلیف میشود تا بتوانم در خدمت تیم ملی باشم.
این بازیکن همچنین به تفسیر جو و روحیه تیم ملی در اردویی که در آن حضور داشت، پرداخت و گفت: وقتی همه چیز آماده شد، با خیال راحت برای تیم ملی بازی خواهم کرد. در تیم ملی همه چیز خوب بود و سعی میکنم بهترین خودم باشم.
