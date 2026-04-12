آمریکا ۸.۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک برداشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت انرژی آمریکا روز جمعه اعلام کرد در چارچوب مرحله دوم طرح وامدهی نفت، ۸.۴۸ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر استراتژیک این کشور در اختیار چهار شرکت گانور یواسای، فیلیپس ۶۶، ترافیگورا تریدینگ و مکواری کومودیتیز تریدینگ قرار گرفته است. آمریکا ابتدای آوریل اعلام کرده بود که در این مرحله تا ۱۰ میلیون بشکه نفت از این ذخایر عرضه خواهد شد.
این اقدام بخشی از برنامه گستردهتر واشنگتن برای ارائه در مجموع ۱۷۲ میلیون بشکه نفت طی سال جاری و سال آینده بهعنوان وام است؛ برنامهای که در چارچوب همکاری با ۳۲ کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی و با هدف آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه نفت اجرا میشود. هدف اصلی این طرح، کنترل نوسان قیمت نفت در شرایط افزایش تنشها و اختلال در عرضه جهانی اعلام شده است. آژانس بینالمللی انرژی نیز عنوان کرده که تحولات اخیر یکی از بزرگترین اختلالات تاریخ بازار نفت را رقم زده است.
در مرحله نخست آزادسازی، شرکتهای متقاضی تنها ۴۵.۲ میلیون بشکه—حدود ۵۲ درصد از مقدار پیشنهادی—را دریافت کرده بودند. وزارت انرژی آمریکا همچنین روز پنجشنبه سومین بسته عرضه شامل ۳۰ میلیون بشکه نفت خام شیرین را از ذخایر وستهکبری در ایالت لوئیزیانا اعلام کرد. این ذخایر در چهار منطقه ساحلی لوئیزیانا و تگزاس بهصورت زیرزمینی نگهداری میشود.
نفت ذخایر استراتژیک بهصورت وام در اختیار شرکتها قرار میگیرد و دریافتکنندگان موظفاند علاوه بر بازگرداندن حجم دریافتشده، مقدار بیشتری نیز تحویل دهند. وزارت انرژی آمریکا مدعی است این شیوه، بازار را متعادل کرده و هزینهای برای مالیاتدهندگان ایجاد نمیکند.
در حال حاضر میزان نفت موجود در ذخایر استراتژیک آمریکا ۴۱۳.۳ میلیون بشکه اعلام شده است؛ رقمی که معادل مصرف حدود چهار روز نفت در سطح جهانی بوده و پایینترین سطح این ذخایر از میانه دهه ۱۹۸۰ محسوب میشود.
