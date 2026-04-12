نظارت سازمان بازرسی کشور بر اجرای آمایش آموزش عالی در جذب هیئت علمی

محمدعلی کی‌نژاد، رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت توجه به آمایش آموزش عالی در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی تأکید کرد و از پیگیری جدی این موضوع خبر داد.

وی با اشاره به اینکه آمایش آموزش عالی همواره مورد اختلاف دستگاه‌های اجرایی بوده است، گفت: در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی که منتشر شد، به طور جدی پیگیر اجرای آمایش آموزش عالی هستیم. علاوه بر کنترل سازمان اداری استخدامی کشور و وزارت علوم بر اساس آمایش، سازمان بازرسی کشور نیز بر این موضوع نظارت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که جذب بر مبنای آمایش صورت می‌گیرد.

رئیس هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین افزود: حداکثر رسیدگی به پرونده های جذب چهار ماه و نیم تعیین شده و پرونده‌ها در پایان این مهلت بسته خواهند شد. هرگونه پرونده‌ای که در این بازه زمانی تعیین تکلیف نشود، دانشگاه یا مرکز جذب باید پاسخگو باشد.

وی افزود: این پرونده‌ها نباید بیش از چهار ماه و نیم باقی بمانند، مگر در موارد خاصی مانند وجود شکایت که آن هم حداکثر تا شش ماه پس از شروع ثبت‌نام، بر اساس ماده ۲۱ و ۱۵، رسیدگی خواهد شد.