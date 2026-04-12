کشف ۲ محموله مرغ و ماهی فاقد مجوز در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در اجرای طرحهای هدفمند مقابله با قاچاق، طی چند روز گذشته موفق به شناسایی و توقیف چند محموله کالای بدون مجوز شدند.
بر اساس این گزارش، مأموران در یکی از ایست و بازرسیهای هدفمند، یک دستگاه خودروی سواری را متوقف کرده و در بازرسی از آن ۴۷ هزار و ۹۶۰ نخ سیگار خارجی فاقد هرگونه مجوز به ارزش ۱۴ میلیارد ریال کشف کردند. دراینرابطه یک نفر نیز دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شد.
همچنین در عملیاتی دیگر، دو دستگاه خودروی نیسان حامل دو تن و ۸۰۰ کیلوگرم مرغ زنده و دو تن و ۴۵۰ کیلوگرم ماهی فاقد مدارک قانونی توقیف شد. محمولههای مکشوفه پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شدند.
پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم طرحهای نظارتی و مبارزه با مخلان اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما