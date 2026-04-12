به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسین مومنی در مراسم چهلم رهبر شهید، دکتر لاریجانی و حجت‌الاسلام خطیب که از سوی هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم در سالن همایش امامزاده سیدعلی (ع) برگزار شد، با اشاره به جایگاه ابتلاء و آزمون در مسیر رشد انسان و جامعه اظهار کرد: انسان برای رسیدن به مراتب عالی ناگزیر از عبور از امتحان‌های دشوار است و این سنت الهی، هم در زندگی فردی و هم در حیات اجتماعی امت‌ها جاری است.

وی گفت: یکی از واژگانی که در قرآن کریم برای تبیین این حقیقت به کار رفته، «فتنه» است، مفهومی که در کنار معانی متعدد خود، به معنای آزمون و سنجش نیز آمده است و در این فرآیند، خداوند فرد یا جامعه را در معرض ابتلاء قرار می‌دهد تا میزان استقامت، شکرگزاری و بندگی آنان آشکار شود و اگر از این مرحله به‌خوبی عبور کنند، رتبه و مقام والاتری نصیبشان خواهد شد.

این خطیب مذهبی افزود: در معنای لغوی، فتنه به حرارت دادن طلا برای زدودن ناخالصی‌ها اطلاق می‌شود و همان‌گونه که طلا در کوره عیار خود را نشان می‌دهد، انسان‌ها و ملت‌ها نیز در متن حوادث و بحران‌ها عیار حقیقی خود را آشکار می‌کنند و از همین رو، سختی‌ها و مصائب، میدان ظهور حقیقت ایمان و میزان پایداری جامعه است.

وی با اشاره به جلوه‌های عینی این معنا در جامعه امروز تصریح کرد: روحیه شهادت‌طلبی و ایثار در میان نوجوانان و جوانان امروز، نشان‌دهنده عیار بالای نسل جدید است، نسلی که نه‌تنها کم‌نظیر، بلکه بی‌نظیر است و در بزنگاه‌های حساس، آمادگی خود را برای دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌ها به اثبات رسانده است.

مومنی با مقایسه جایگاه یاران سیدالشهدا (ع) با برخی جریان‌های تاریخی همچون توابین بیان کرد: تفاوت در اثرگذاری تاریخی، ریشه در تفاوت عیار، زمان‌شناسی و تصمیم‌گیری به‌موقع دارد. آنان که در لحظه لازم، بدون تردید به میدان آمدند، ماندگار شدند و تاریخ را ساختند؛ اما تأخیر در تصمیم، هرچند با نیت درست، از اثرگذاری می‌کاهد.

وی افزود: حادثه عاشورا، مدرسه‌ای بزرگ برای شناخت عیار انسان‌هاست و شهدای کربلا هر یک در اوج ابتلاء، مرتبه‌ای از وفاداری، عقلانیت، حماسه و عاطفه را به نمایش گذاشتند که تا همیشه الهام‌بخش ملت‌ها خواهد بود.

این استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش اشک، عاطفه و مجالس اهل‌بیت (ع) در حفظ روحیه مقاومت گفت: تفکیک میان حماسه و عاطفه نادرست است، زیرا اشک بر سیدالشهدا (ع) خود یکی از مؤثرترین ابزارهای تقویت روحیه ایستادگی در برابر دشمن است و تجربه دوران دفاع مقدس نیز نشان داد که همین مجالس و روضه‌ها، پشتوانه اصلی جبهه‌ها بوده است.

وی ادامه داد: جامعه امروز ایران نیز در معرض فتنه‌ها و آزمون‌های متعددی قرار دارد و مهم‌ترین نیاز در این شرایط، حفظ وحدت، پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات و بی‌اعتنایی به فضاسازی‌های دشمن است. هر خبر و تحلیلی باید از مجاری معتبر و مورد تأیید دریافت شود و نباید اجازه داد شایعات، انسجام ملی را خدشه‌دار کند.

مومنی با اشاره به برخی آیات قرآن کریم درباره سرنوشت جبهه باطل اظهار کرد: وعده الهی درباره خاموش شدن آتش فتنه‌افروزی دشمنان، وعده‌ای قطعی و تخلف‌ناپذیر است و ملت مؤمن باید با اتکا به همین وعده، با آرامش، بصیرت و استقامت مسیر خود را ادامه دهد.

وی افزود: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، مراقبت از وحدت کلمه و جلوگیری از هرگونه موضع‌گیری شتاب‌زده‌ای است که بتواند به دشمن امتیاز دهد ودر شرایطی که جامعه از آزمون‌های بزرگ عبور کرده، همه جریان‌ها و دلسوزان باید حول محور رهنمودهای رهبری حرکت کنند.

این خطیب مذهبی با تجلیل از ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مرحومان دکتر لاریجانی و حجت‌الاسلام خطیب نیز گفت: تواضع، بی‌ادعایی، روحیه خدمت‌گزاری، اخلاص در عمل و پرهیز از دفاع شخصی در برابر کم‌لطفی‌ها، از برجسته‌ترین شاخصه‌های این دو خادم اهل‌بیت (ع) بود که آنان را در جایگاهی ممتاز قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: سنت الهی بر این قرار گرفته که هیچ امتیازی بدون اخلاص، صبر و عبور از کوره ابتلاء به کسی داده نشود و آنچه انسان‌ها را به مراتب بلند می‌رساند، خلوص نیت و پایداری در مسیر حق است.

مومنی در پایان تأکید کرد: امروز زمان حفظ انسجام، تبعیت از تکلیف و ایستادگی در برابر جبهه کفر است و هرگونه سخن از عقب‌نشینی، مذاکره یا دوگانگی در مواضع، بدون اتکا به موضع رسمی و مورد تأیید، مردود است؛ چراکه ملت ایران نشان داده در میدان فتنه، با بصیرت و وفاداری، مسیر حق را تشخیص می‌دهد.

در این مراسم سید رضا تحویلدار و علیرضا رضایی به مداحی پرداخته و از فرزند حجت الاسلام خطیب به نمایندگی از خانواده معظم این شهید تجلیل بعمل آمد.