تخریب بخشی از کارخانه نوآوری «های وی» در جنگ؛ شهادت یک نخبه فناور

مهدی عظیمیان، مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از کارخانه نوآوری های وی (دومین شعبه پارک فناوری) که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دید، گفت: این مجموعه دومین شعبه پارک فناوری پردیس است که در سال ۱۳۹۷ به عنوان دومین کارخانه نوآوری کشور با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز به فعالیت کرد. با حمایتی که در آن زمان معاونت داشت، این فضا بازسازی و آماده فعالیت شد.

وی افزود: حدود ۵ هزار متر مساحت این مجموعه کارخانه نوآوری است و حدود ۳ هزار متر هم زیربنا که ما در اختیار مجموعه‌های مستقر قرار دادیم تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی سوم، ما اینجا حدود ۴۰۰ نفر مستقر داشتیم در قالب بیش از ۵۰ تیم استارتاپی، تعداد زیادی فریلنسر، یک مجموعه شتاب‌دهی و یک فضای کار اشتراکی که در این مجموعه مستقر بود. در حوزه‌های مختلف فناوری اطلاعات، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تیم‌های خیلی زیادی در حوزه‌های مختلف در این فضا مشغول فعالیت بودند.

عظیمیان ادامه داد: روز سوم آغاز جنگ تحمیلی سوم، با توجه به اصابتی که نزدیک کارخانه صورت گرفت، موج آن انفجار باعث شد که حجم تخریب‌های زیادی را در داخل کارخانه نوآوری‌های وی هم داشته باشیم. یکی از فضاهای اصلی‌مان که فضای کار اشتراکی‌مان بود بیشترین آسیب را داشته و سایر فضاها هم با میزان متفاوتی آسیب‌های مختلفی داشتند و عملاً فضا را در حال حاضر غیرقابل استفاده کرده است.

مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس تصریح کرد: قصد داریم از امروز آغاز مراسم نظافت، بازسازی و تعمیر فضا را داشته باشیم که ان‌شاءالله بتوانیم نشان بدهیم ما همه آماده‌ایم که بعد از پایان این جنگ فعالیت خودمان را از سر بگیریم، تیم‌ها و استارت‌آپ‌ها کسب‌وکارشان را شروع کنند و همه برای ساختن ایران آباد کنار همدیگر قرار بگیریم و یک گام محکمی را برداریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات تخریب گفت: فضایی که تخریب شده مربوط به فضای کار اشتراکی بوده و تعداد زیادی از دفاترمان در حال ارزیابی میزان خسارت‌ها هستیم که ان‌شاءالله بتوانیم جبرانش کنیم و بازسازی‌ها را انجام بدهیم.

عظیمیان درباره زمان بازگشت به مدار بهره‌برداری اظهار داشت: برنامه نظافت فضا را از امروز شروع می‌کنیم. دفاتری که آسیب کمتری دیدند از همین یکی دو روز آینده می‌توانند مستقر بشوند ولی فضایی که آسیب بیشتری دیده را باید هم فضا را ایمن بکنیم و هم عملیات عمرانی لازم انجام بشود تا فضا برای استفاده و بهره‌برداری آماده شود.

وی درباره وضعیت تجهیزات تحقیقاتی گفت: تجهیزات و دستگاه‌های تحقیقاتی هم در این مرکز بوده، الحمدلله یک تعدادی‌ خارج شده و آسیب ندیده بود. چون روز سوم جنگ بود و از روز اول ما هشدار داده بودیم و تجهیزات خارج کرده بودند، ولی یک تعدادی از میزها و سیستم و کامپیوتر و مانیتور آسیب دیده که آنها در این جنگ مانده بود و از بین رفته است.

عظیمیان درباره تعداد نیروهای مستقر پیش از حمله خاطرنشان کرد: مجموعاً از نظر نیروی انسانی ۴۰۰ نفر اینجا مستقر داشتیم که ۵۰ تیم و استارت‌آپ بودند، یک مجموعه شتاب‌دهی داشتیم که فعالیت شتاب‌دهی انجام می‌داد و سایر فریلنسرها بودند که در فضای اشتراکی مستقر بودند.

مدیرکل توسعه شعب و پردیس‌های پارک فناوری پردیس در پاسخ به این سوال که «به نظر شما چرا دشمن بیشتر به مراکز علمی حمله می‌کند؟» گفت: ببینید آنچه که دارد باعث پیشرفت کشور ما می‌شود همان توانمندی علمی ما و آن چیزی است که جوانان و نخبگان ما دارند پیش می‌برند. طبیعتاً همین موضوع مانع است برای آنها و به عنوان یک خطر احساس می‌کنند. طبیعتاً اگر هم در ظاهر نگویند که ما به این مراکز آسیب می‌زنیم، ولی در کنار لطماتی که به کشور می‌زنند، دارند به مراکز علمی هم خسارت می‌زنند که جلوی پیشرفت کشور را بگیرند. ان‌شاءالله ما با اقداماتی که انجام می‌دهیم و همدلی و همراهی که در دل اکوسیستم استارتاپی هست، همه اینها را جبران می‌کنیم و قوی‌تر از قبل فعالیت‌ها را ادامه می‌دهیم.

عظیمیان در ادامه با اشاره به شهادت یکی از نخبگان پارک فناوری پردیس اظهار داشت: روز آخر، دقیقاً روز سه‌شنبه و روز آخری که تهاجم به شهر پردیس صورت گرفت، یکی از افراد نخبه‌ای که با پارک فعالیت داشت، منزلشان بودند و به همراه خانواده‌اش به شهادت رسید.