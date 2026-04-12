۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

۲ سارق سابقه‌دار در شاهرود دستگیر شدند؛ اقرار به ۲۰ فقره سرقت

شاهرود- جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری دو سارق سابقه‌دار در شهرستان شاهرود خبر داد و گفت: این متهمان به انجام ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی و سیم و کابل برق اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت در شهر شاهرود، توضیح داد: گشت های انتظامی و پلیس های تخصصی تشکیل و اقدامات فنی و ویژه به سرعت انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ رویان شاهرود مسئول رسیدگی پرونده شدند، اظهار کرد: در نهایت رد پای سارقان مورد شناسایی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری دو سارق حرفه ای در این پرونده خبر داد و بیان کرد: این متهمان سابقه سرقت در شهرستان را داشتند.

تقدیسی به اقرار متهمان در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی و سیم و کابل برق اشاره داشت و افزود: با تکمیل پرونده سارقان به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر اینکه تامین نظم و امنیت مردم در اولویت است، بیان داشت: از شهروندان درخواست داریم برای تحقق این هدف گذاری هر گونه موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.

