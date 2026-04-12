به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود تقدیسی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با اشاره به وقوع چندین فقره سرقت در شهر شاهرود، توضیح داد: گشت های انتظامی و پلیس های تخصصی تشکیل و اقدامات فنی و ویژه به سرعت انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ رویان شاهرود مسئول رسیدگی پرونده شدند، اظهار کرد: در نهایت رد پای سارقان مورد شناسایی قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری دو سارق حرفه ای در این پرونده خبر داد و بیان کرد: این متهمان سابقه سرقت در شهرستان را داشتند.

تقدیسی به اقرار متهمان در تحقیقات پلیس به ۲۰ فقره سرقت اماکن خصوصی و سیم و کابل برق اشاره داشت و افزود: با تکمیل پرونده سارقان به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تاکید بر اینکه تامین نظم و امنیت مردم در اولویت است، بیان داشت: از شهروندان درخواست داریم برای تحقق این هدف گذاری هر گونه موارد مشکوک را اطلاع دهند تا موضوع رسیدگی شود.