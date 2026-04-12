بنیاد مسکن مسئول بازسازی شهرهای آسیب دیده استان قزوین در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری گفت: بازسازی شهرهای آسیب دیده استان در جنگ رمضان بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفته است و انتظار می‌رود بازسازی اماکن آسیب دیده در حوزه شهری و روستایی از طریق بنیاد مسکن صورت بگیرد.

نوذری با اشاره به موقعیت استان گفت: قزوین استانی است که همواره با خطراتی مانند سیل و زلزله روبه‌رو است؛ بنیاد مسکن باید توان عملیاتی و لجستیکی خود را برای مدیریت بحران تقویت کند.

استاندار اظهار کرد: بنیاد مسکن نهادی انقلابی، خدمت‌محور و دور از جنجال‌های سیاسی است. مأموریت اصلی شما خدمت به محرومان و روستاییان است.

وی تصریح کرد: در استان قزوین حتی در شرایط جنگ ۴۰روزه، جلسات مرتبط با آب، بهداشت، درمان و آسیب‌های اجتماعی را تعطیل نکردیم تا کار مردم روی زمین نماند از شما هم انتظار داریم همین روحیه را ادامه دهید.