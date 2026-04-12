به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر فدراسیون کشتی درباره عملکرد کشتی گیران در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: از دو سه روز قبل از شروع جنگ، من به رئیس هیئت مازندران اطلاع دادم که جنگ میشود؛ او گفت نه، امکان ندارد، اما من به او گفتم تحلیل من این است که جنگ میشود، بنابراین باید آماده باشید تا اگر جنگ شد، تمرین تیم ملی در مازندران برگزار شود. بچههای ما غیرت کردند و در اردو حاضر شدند. ابتدا گفتیم تیم نرود، اما من اصرار کردم که تیم برود. در حال حاضر تیم کشتی آزاد جوانان و نوجوانان هم به ترکیه خواهند رفت. این دوران گذرا است و باید زندگی کنیم و روال عادی کارها را پیگیری کنیم.
وی گفت:در این مدت بچهها ایثار کردند، جانشان را در دست گرفتند، آمدند. حریف تمرینی هم نبود. یک بحث این بود تیم نرود اما من گفتم باید بروند. قرار نیست تعطیل کنیم حتی جوانان و نوجوانان را هم اعزام میکنیم. ما ۲ اردو را از دست دادیم. ما دو اردو را از دست دادیم و کشتیگیران خیلی اذیت شدند، اما ما برای اولین بار مسابقات آسیایی را در چرخه آوردیم. در حال حاضر کامران قاسمپور و امیرحسین زارع از مسابقات قهرمانی آسیا وارد چرخه میشوند. برای ما مسابقات قهرمانی آسیا اولویت نیست؛ مسابقات جهانی و المپیک اهمیت دارد. مهدی یوسفی دیگر نباید به اردو دعوت شود. به او سه سال میدان دادیم، اما اسیر نام حریفش شد. کشتیگیران ما ترس از باخت دارند. والیزاده پدیده مسابقات بود و ما توانستیم طلا بگیریم. خودم فکر نمیکردم اینطور کشتی بگیرد بهخصوص با کشتیگیر مغول.
دبیر اظهارداشت: من در اردو هم گفتم. بچههای ما فوبیای بردن دارند. کشتیگیری که سالم زندگی کند، حریف نه تشک را هم پاره میکند. اینکه فکر کند میبرد پس میبرد. به جوان چندین بار این موضوع را گفته بودم.کشتیگیران ما واقعاً سالم زندگی میکنند، اما وقتی ذهن و فکرشان این است که کم میآورند، این اتفاق میافتد. احمد جوان در برابر حریف هندی باید پیروز میشد. امیرعلی آذرپیرا هم همین تفکر را داشت، حتی کامران قاسمپور در بازیهای کشورهای اسلامی چنین تفکری داشت. این ذهنیت روی کشتیگیر تأثیر میگذارد. البته من قبول ندارم که در مسابقات آسیایی با آمادگی کامل حضور پیدا کنند؛ هرچند برخی کشورها مثل هند و ژاپن واقعاً سرمایهگذاری و پیشرفت کردهاند. کشتی ۶ دقیقه جنگ است و باید با تمام توان جنگید. کشتیگیران باید سیستم ذهنیشان را عوض کنند.
وی در مورد کم آوردن کشتیگیران و نحوه بدنسازی آنها گفت: در تورنمنت کرواسی کشتیگیران ما کم نیاوردند. کشتیگیران آزاد با بدنساز هماهنگ هستند و سرمربی تیم او را قبول دارد. ما در مسابقات جهانی کرواسی با همین بدنساز قهرمان دنیا شدیم. اگر بگوییم جنگ تأثیر نداشته، حرف منطقی نیست. در کشتی فرنگی در دنیا معمولاً تکستارهها حضور دارند، اما مدعیان اصلی در کشتی آزاد در آسیا هستند. اعتقاد دارم در مسابقات جهانی و المپیک، ۷۰ درصد بدن کشتی میگیرد. این دو مسابقه با هر رقابت دیگری متفاوت است.
رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: اما ما برای آینده قطعاً برنامه داریم و به همین صورت ادامه نخواهیم داد. حتی هادی ساروی با این سبکی که در این چند ماه گذشته کشتی گرفته، ادامه بدهد در ایران دچار مشکل میشود. وقتی ما تمرینات پرفشار بگذاریم، کشتیگیر آسیب میبیند؛ بنابراین باید تمرین پرفشار را برای جهانی بگذاریم. به احتمال زیاد مسابقات جهانی به جای بحرین در قزاقستان خواهد بود. ای کاش مسابقات جهانی امسال اول برگزار میشد و بعد از آن بازیهای آسیایی ناگویا برگزار میشد؛ با احترام به همه، برای کشتی مسابقات جهانی اهمیت دارد.
وی گفت: چون اولویت اصلی ما مسابقات آسیایی نبود، دلیلی نداشت کشتیگیران ما با تمام توان به میدان بروند. اگر امسال مسابقات قهرمانی آسیا را در داخل چرخه نمیگذاشتیم، اصلاً تیم جوانان در این مسابقات حضور پیدا میکرد. اتفاقاتی هم که افتاد روی تیم تأثیر گذاشت با این حال خدا را شکر در قرقیزستان تمام تیمها نمایندگان کشتی را تحویل گرفتند و همه مقاومت و استواری ایران را تحسین کردند. مردم و مسئولان بارها نشان دادند پای پرچم ایستادند.
رئیس فدراسیون کشتی گفت: کشتیگیران ما از مازندران به تبریز رفتند و پس از آن به وان رسیدند، از آنجا با پرواز به استانبول و سپس به قرقیزستان رفتند. کشتیگیران ۴۸ ساعت در راه بودند و واقعاً اذیت شدند. حتی قرار بود ابتدا کشتیگیران اعزام نشوند، اما با حمایت وزارت ورزش و جوانان و برای روحیه مردم، تیم را با هر سختی اعزام کردیم.
دبیر خاطرنشان کرد: مردم در این مدت پا به پای رزمندگان در میدان حضور داشتند. مسئولان نباید پایداری مردم را فراموش کنند. این جنگ با کفار است، مردم محکم بایستند و ما پیروز هستیم. همه پای کار هستند. زندگی به روال عادی برگشته است و نباید نگران باشیم. ایران قدرتمند است. خدا را شکر در مذاکرات هم ایران سوار بود. ریل قطار را زدند، اما ۲۴ ساعت بعد ریل را ترمیم کردیم. این جنگ، جنگ ایمان است و خداوند در قرآن وعده داده است.
وی در مورد اشتباهات داوری گفت: به هر حال اشتباه داوری در هر کشتی وجود دارد. به عنوان مثال، در کشتی سینا خلیلی مقابل حریف مغولی، به نظرم داور امتیاز کمی به او داد. از نظر من او طلا را گرفت. او چند قهرمان دنیا را شکست داد و انتخاب شد. همانطور که سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا حق احمد جوان را خوردند و حتی داور ازبکستانی پس از پایان کشتی از من عذرخواهی کرد و گفت که اشتباه قضاوت کرده است، اما دیگر کار از کار گذشته بود. البته من معتقدم امیرمحمد یزدانی و سینا خلیلی ایرادات فنی دارند و باید بیشتر کار کنند.
دبیر در مورد عدم حضور تقوی گفت: مربی جوان، بسیار خوب و کاربلدی است، اما در این دوران گفت که جنگ است و نمیتواند در کنار تیم باشد. او مسئولیت رحمان را برعهده دارد و بالای سر اوست. من بارها هم گفتهام که باید به رحمان تکنیک یاد بدهیم. نفر دوم وزن ۶۵ کیلوگرم پیمان نعمتی است؛ به او چندین بار فرصت دادیم، اما از پس آن برنیامد. وزارت ورزش باید این موضوع را بپذیرد که برای ما مسابقات جهانی اولویت اصلی است، چون بازیهای آسیایی را کسی یادش نیست.
رئیس فدراسیون کشتی در مورد حضور در مسابقات رنکینگ در خردادماه گفت: ما باید براساس وضعیت کشور تصمیم میگیریم. در حال حاضر امکان برگزاری اردو در تهران را نداریم. بازسازی را هم شروع کردهایم، اما اگر جنگ شود دیگر نمیتوانیم ادامه دهیم. تیمهای ما که به صورت زمینی به قرقیزستان رفتند، سه برابر هزینه بلیت پرداخت کردیم. قرار است تیم جوانان هم به تورنمنت ترکیه اعزام شوند. احسان امینی قرار است به آنتالیا برود و تیم به او ملحق میشود. من حتی دوست دارم تیم کشتی نوجوانان هم اعزام شوند، اما خانوادهها نگران هستند و به همین خاطر گفتیم که با رضایت خانوادهها اعزام شوند
