به گزارش خبرگزاری مهر،حسن عبدلیان پور،رئیس مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه باحضور در «شهرک صنعتی شمس آباد» با صاحبان واحدهای صنعتی خسارت دیده دیدار و از نزدیک به مشکلات آنها رسیدگی کرد.

عبدلیان پور با بیان اینکه ما امروز در این نبرد در سه جبهه می‌جنگیم گفت: جبهه نظامی با رشادت رزمندگان فعال است و در جبهه دیپلماسی نیز نبردی سنگین را دنبال می‌کنیم و جبهه سوم مربوط به نبرد حقوقی است که سربازان آن وکلا، کارشناسان و مشاوران مرکز وکلای قوه قضاییه هستند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه درجمع صنعتگران خسارت دیده شهرک صنعتی شمس آباد بیان داشت: مجموعه ما در روز اول تجاوز دشمن ستاد نبردحقوقی را تشکیل داد و طی یک فراخوان اولیه بیش از ۱۹ هزار کارشناس اعلام آمادگی کردند و پای کار آمدند.

عبدلیان پور با اشاره به دامنه گسترده خسارات در برخی مناطق گفت: دشمن آمریکایی صهیونی بدون هرگونه حد و مرزی در این جنگ دست به جنایت زده است. این بی حد و مرز بودن دشمن در عرصه‌های مختلف قابل مشاهده است و می‌بینیم که حملات آنها به مدارس و کشتارمظلومانه دانش آموزان و بیمارستان‌های روانی و مراکز امدادی و شهرک‌های صنعتی و اقتصادی بدون هرگونه ملاحظه‌ای صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه افزود: ما در عرصه بین المللی بنابر تاکید امام شهیدمان یقه این جنایتکاران رها نمی‌کنیم و طبق فرمایش رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای غرامت خسارات وارده به ملت ایران و شما صنعتگران را از دشمن خواهیم گرفت و به وکالت از شما علیه متجاوزین درم حاکم بین المللی طرح دعوی و مطالبه خسارت خواهیم کرد.

عبدلیان پور در پاسخ به درخواست صنعتگران شهرک صنعتی شمس آباد مبنی بر تسریع در انجام کار کارشناسی بیان داشت: ما باتمام توان پای کار کارشناسی براورد خسارات هستیم و هرتعداد که کارشناس در هر رشته‌ای نیاز داشته باشید د راختیار صنعتگران قرار می‌دهیم تا انشاله به زودی پرونده کار کارشناسی‌ها در این شهرک طی روزهای آینده بسته شود.

وی همچنین به خسارت دیدگان این شهرک گفت: جا دارد اینجا از ریاست قوه قضاییه تشکر ویژه داشته باشم که با تاکیدات و رهنمودهای خود مشوق و حامی مجموعه ما بوده‌اند و با هماهنگی‌های صورت گرفته با دستگاه قضا گزارش خسارت کارشناسان مرکز به عنوان سند جامع قضایی و در حکم تامین دلیل برای ارائه به نهادهای مختلف و محاکم قضایی است و این امر تسهیلی بزرگ برای سرعت بخشی به حل وفصل مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان است.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درپایان خطاب به صنعتگران شهرک صنعتی شمس آباد گفت: تمام تلاش ما و دستگاه قضا ایجاد رویه‌ای برای بازگشت جبهه اقتصادی به روال عادی و رونق کسب و کار کشور است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از شهرک صنعتی شمس آباد بازدید و از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کرد.

پسندیده در جمع صنعتگران این شهرک بیان داشت: تمام تلاش دستگاه قضا و سایر نهادهای اجرایی براین است که هرچه سریعتر واحدهای تولیدی آسیب دیده به روند عادی فعالیت خود بازگردند و در این مسیر مساعدت‌های ویژه برای آنها در نظرگرفته خواهد شد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: امروز در شهرک صنعتی شمس آباد شاهد خساراتی از سوی دشمن متجاوز هستیم که کسب و کار کشور را هدف گرفته و باید این جبهه اقتصادی با تمام توان خود و در راستای هدف مقدس اقتصاد مقاومتی به کار خود ادامه دهند.

وی گفت: در این باره شاهدیم که مرکزوکلای قوه قضائیه دراقدامی جهادی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به صورت رایگان و گسترده کارکارشناسی برآورد خسارات وارده به صنعتگران و شهرک‌های صنعتی را در دست گرفته و با پشتکار ستودنی در حال تعیین تکلیف آن است.

پسندیده افزود: اقدام شایسته دیگر مرکزوکلا ارائه خدمات حقوقی و در اختیار گذاشتن وکیل رایگان برای انجام امور اداری و قضایی آسیب دیدگان و خسارت دیدگان در شهرک‌های صنعتی می‌باشد و واحدهای صنعتی می‌توانند از این خدمات استفاده کنند تا هرچه سریعتر روند تعیین خسارات و بازگشت به مرحله تولید را فراهم سازند.