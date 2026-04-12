افزایش ۲ برابری اهدای خون در استان تهران طی ایام جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران در بازدید از سازمان انتقال خون با همراهی قرهباغیان، مدیرعامل این سازمان اعلام کرد: ۱۷۰ بیمارستان استان از خدمات شبانهروزی انتقال خون بهرهمندند و اهدای خون در ایام جنگ اخیر تا ۲ برابر افزایش یافته که تداوم این روند ضروری است.
وی اظهار کرد: سازمان انتقال خون کشور هم به دلیل تجهیزات و امکانات مناسبی که در اختیار دارد و هم به واسطه حضور متخصصان و کارشناسان توانمند، متعهد و باانگیزهای که در سراسر کشور، بهویژه در تهران، مشغول خدمت هستند یکی از برترین مجموعهها در منطقه محسوب می شود.
معتمدیان با اشاره به جایگاه ویژه تهران در حوزه خدماترسانی افزود: تهران به عنوان پیشران کشور، از اهمیت ویژهای در این حوزه برخوردار است و خوشبختانه بیش از ۱۰ پایگاه انتقال خون در سطح استان فعال هستند که خدمات ارزشمندی به مردم ارائه میکنند.
استاندار تهران با قدردانی از روحیه مسئولیتپذیری مردم در روزهای اخیر گفت: در ایام جنگ تحمیلی، مردم عزیز استان تهران با احساس مسئولیت مثالزدنی در مراکز اهدای خون حضور پیدا کردند، بهگونهای که میزان مراجعه به پایگاههای دهگانه استان حتی تا دو برابر افزایش یافت و روزانه حدود هزار و ۳۰۰ نفر برای اهدای خون مراجعه داشتند و از این احساس مسئولیت مردم شریف تهران صمیمانه تشکر می کنیم.
معتمدیان همچنین از عملکرد مجموعه انتقال خون تقدیر کرد و گفت: مدیریت مناسب و تلاش شبانهروزی همکاران در سازمان انتقال خون باعث شده است که ۱۷۰ بیمارستان در سطح استان تهران از خدمات این مجموعه بهرهمند شوند. این اقدام، کاری بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر است.
وی ادامه داد: هدف از این بازدید، بررسی ظرفیتها و نیازهای موجود بود تا اگر در بخشی نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت وجود داشته باشد، بتوانیم در خدمت این عزیزان باشیم و زمینه تقویت هرچه بیشتر این مجموعه را فراهم کنیم.
استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تداوم اهدای خون گفت: همانگونه که مردم با احساس مسئولیت در این عرصه حضور پیدا کردند، انتظار داریم این همکاری با هماهنگی و اطلاعرسانی پایگاههای دهگانه انتقال خون در سطح استان استمرار داشته باشد، چرا که خون، فرآوردهای حیاتی و در عین حال دارای تاریخ مصرف مشخص است و لازم است این همراهی بهصورت مستمر ادامه یابد.
