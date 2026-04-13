به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلینیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین – کرج – تهران در محدوده حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد سنگین گزارش شده است.
وی افزود: در آزادراه ساوه – تهران نیز حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی با ترافیک سنگین مواجه است.
به گفته این مقام انتظامی، ترافیک در آزادراه تبریز – زنجان در مسیر رفت و برگشت حدفاصل سهراهی عزیزکندی تا قویون قشلاق نیمهسنگین بوده و در محور هشترود – مراغه – قرهچمن نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت ترافیک نیمهسنگین جریان دارد.
سرهنگ قلینیا با اشاره به وضعیت محورهای شمالی کشور تصریح کرد: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان بوده و این محورها فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی در ادامه از بارش برف و باران در برخی محورهای استانی خبر داد و گفت: بارش باران در محورهای استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، گلستان، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، کرمانشاه، کردستان، ایلام، مرکزی، قم و بوشهر گزارش شده است.
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور همچنین درباره محورهای مسدود شریانی اعلام کرد: محور قدیم بستانآباد – میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قرهچمن – راه فرعی هشترود – میانه انجام میشود.
وی افزود: آزادراه تبریز – زنجان در حدفاصل عزیزکندی تا قویون قشلاق در هر دو مسیر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین سهراهی عزیزکندی به هشترود و سپس هشترود به قویون قشلاقی هدایت میشود. همچنین کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از داخل شهر و کمربندی غربی انجام میشود.
سرهنگ قلینیا در پایان به محورهای مسدود غیرشریانی شامل مسیرهای پونل – خلخال و پاتاوه – دهدشت اشاره کرد و گفت: برخی محورهای دارای انسداد فصلی از جمله گنجنامه – تویسرکان، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا و وازک – بلده نیز همچنان مسدود هستند.
نظر شما