آیا جنگ علیه ایران بر شکست متحد ترامپ در مجارستان تاثیر گذاشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در گزارشی درباره شکست ائتلاف راستگرای حاکم بر مجارستان در انتخابات روز یکشنبه این کشور نوشت: شکست اوربان یادآور این نکته بود که جنگ علیه ایران توانایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای کمک به سیاستمداران همسو در خارج از کشور را کاهش داده است.

شکست اوربان در انتخابات مجارستان نشان داد که حتی رهبران قدرتمند نیز در دوره‌ای که نارضایتی عمومی از دولت‌های مستقر در سراسر جهان افزایش یافته، نمی‌توانند به‌راحتی نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهند.

ترامپ از تلاش اوربان برای انتخاب مجدد حمایت کرده و حتی در هفته گذشته، در بحبوحه جنگ علیه ایران، جی‌دی ونس، معاون اول خود را به بوداپست اعزام کرد تا برای اوربان تبلیغ کند.

دیانا شوشوآکا، نماینده راست افراطی پارلمان اروپا از رومانی، سفر ونس به مجارستان را در شرایط نارضایتی اروپایی‌ها از جنگ علیه ایران، «اشتباهی بزرگ» خواند.

او گفت: چطور می‌توان نماینده کشوری را دعوت کرد که این بی‌نظمی بزرگ را در جهان ایجاد کرده است؟ این بزرگ‌ترین اشتباه پیش از انتخابات بود.

شکست نماد راست‌گرایی در اروپا

انتخابات مهم آخر هفته در کشوری کوچک اروپایی و در فاصله‌ای بسیار دور از واشنگتن برگزار شد، اما شکست اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، بازتاب‌های قابل‌توجهی در آمریکا داشته است.

دلیل این امر آن است که ترامپ و بسیاری از محافظه‌کاران آمریکایی مدت‌هاست از اوربان حمایت می‌کنند؛ رهبری که به‌دلیل مواضع ضد مهاجرتی خود به نمادی برای جریان راست‌گرای جهانی تبدیل شده است. دستورکار سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا شباهت‌های قابل‌توجهی با شیوه‌ای دارد که رهبر مجارستان از اهرم‌های حکومتی برای جهت‌دهی به رسانه‌ها، دستگاه قضایی و نظام انتخاباتی استفاده کرد تا حزبش را به مدت ۱۶ سال در قدرت نگه دارد.

این شکست روز یکشنبه از سوی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در آمریکا مورد استقبال قرار گرفت؛ برخی از آنان حتی از دولت خود به‌دلیل حمایت آشکار از رهبر مجارستان انتقاد کردند.

دان بیکن، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نبراسکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در انتخابات دموکراسی‌های دیگر دخالت نکنید.

راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه از می‌سی‌سی‌پی نیز نوشت: مردم آزادی‌خواه مجارستان به‌طور قاطع به نفع دموکراسی و حاکمیت قانون رأی دادند.

او افزود: مردم مجارستان می‌گفتند با تورم، مشکلات اقتصادی و جنگ روبه‌رو هستیم؛ بیایید فرد جدیدی را امتحان کنیم.

اوربان؛ از فعالیت علیه کمونیسم تا دموکراسی غیرلیبرال

اوربان که در جوانی فعال ضدکمونیست بود، نخستین‌بار در سال ۱۹۹۸ به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد، اما پس از شکست در سال ۲۰۰۲ به سمت راست سیاسی گرایش پیدا کرد. او پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۱۰، همراه با حزب فیدس، چارچوبی حقوقی برای تمرکز قدرت ایجاد کرد.

او مفهوم «دموکراسی غیرلیبرال» را مطرح کرد و با ساخت دیوار در مرز جنوبی، مانع ورود مهاجران از آفریقا و آسیا شد. همچنین آزادی رسانه‌ها را کاهش داد و استقلال قضایی را تضعیف کرد.

حزب فیدس در دوران رکود جهانی ۲۰۱۰ کرسی‌های کافی برای بازنویسی قانون اساسی به دست آورد. آنها نظام قضایی را بازسازی کردند، حوزه‌های انتخاباتی را تغییر دادند و رسانه‌ها را به دست افراد نزدیک به اوربان سپردند.

حامیان اوربان این ادعا را رد می‌کنند که او دشمن دموکراسی است و او نیز سریعاً شکست خود را پذیرفت. در همین حال، دموکرات‌ها در آمریکا نگران‌ هستند که ترامپ نیز تلاش کند از قدرت اجرایی خود برای تأثیرگذاری بر انتخابات آینده استفاده کند.

درس انتخابات مجارستان برای مردم آمریکا

ایان باسین از سازمان «حفاظت از دموکراسی» گفت: مهم‌ترین درس برای رأی‌دهندگان آمریکایی این است که حتی کسی که سیستم را به نفع خود تغییر می‌دهد، در صورت اتحاد مردم می‌تواند شکست بخورد.

رو خانا، نماینده دموکرات کالیفرنیا با کنایه به ونس گفت: متحد تو، اوربان، شکست را پذیرفت. آیا در سال ۲۰۲۸ اگر ببازی، تو هم چنین خواهی کرد؟

کریس ون هولن، سناتور دموکرات نیز گفت: او اساساً همان کاری را انجام می‌داد که ترامپ در آمریکا تلاش دارد انجام دهد. برداشت من از این انتخابات این است که مردم مجارستان آن را رد کردند، همان‌طور که مردم آمریکا نیز در حال رد کردن آن هستند.