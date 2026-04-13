اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد و امنیت ملی مسیر رسیدن به ابرقدرتی است

حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: امسال با تدبیر حکیمانه، به نام «اقتصاد مقاومتی در سایه اتحاد ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری شده که نشان‌دهنده پیوند عمیق و راهبردی میان این سه مؤلفه کلیدی است.

وی با بیان اینکه این نام‌گذاری بیانگر حرکت هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده کشور است، افزود: حتی در شرایط حساس کنونی و در حالی که کشور درگیر جنگی سنگین با دشمن است، مسیر مدیریت کلان کشور همچنان بر تقویت اقتصاد مقاومتی استوار مانده و این نشان‌دهنده وجود یک راهبرد بلندمدت و دقیق در اداره کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از عرصه‌ها از جمله حوزه‌های نظامی، امنیتی و فناوری به دستاوردهای قابل‌توجهی رسیده که حاصل تکیه بر خودباوری، دانش بومی و توان داخلی بوده است، اما در حوزه اقتصاد هنوز با چالش‌هایی مواجه هستیم که بخشی از آن ناشی از نفوذ و اقدامات تخریبی دشمن است.

گرزین با تأکید بر لزوم اصلاح ساختارهای اقتصادی اظهار کرد: اگر هدف ما دستیابی به جایگاه برتر در سطح جهانی است، باید اقتصاد کشور نیز با همان نسخه موفقی که در سایر حوزه‌ها به کار گرفته شده، یعنی اتکا به توان داخلی و پرهیز از وابستگی به نسخه‌های غربی، تقویت و بازسازی شود.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور خاطرنشان کرد: در وضعیت فعلی که با تهدیدات دشمن مواجه هستیم، بیش از هر زمان دیگری به اتحاد ملی و انسجام داخلی نیاز داریم، چرا که تحقق اهداف کلان کشور در گرو همدلی میان مردم و مسئولان و حفظ امنیت ملی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تأکید کرد: رفع تهدیدات خارجی و کاهش سایه جنگ، تنها از مسیر شکست نقشه‌های دشمن و تقویت انسجام داخلی می‌گذرد و این امر مستلزم مشارکت حداکثری مردم و ارتباط مؤثر میان جامعه و حاکمیت است.

گرزین با بیان اینکه مردم نقش محوری در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند، گفت: اگرچه سیاست‌گذاری‌ها بر عهده مسئولان است، اما اجرای موفق این سیاست‌ها بدون همراهی مردم ممکن نیست و حمایت از تولید داخلی و تقویت اقتصاد ملی، نیازمند حضور فعال و آگاهانه مردم است.

وی همچنین به نقش حلقه‌های میانی در پیشبرد اهداف اشاره کرد و افزود: برای تقویت اتحاد ملی، ارتقای امنیت و تحقق اقتصاد مقاومتی، باید از ظرفیت نخبگان، گروه‌های مردمی و تشکل‌های واسط استفاده شود و برای این منظور برنامه‌ریزی دقیق و منسجمی صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف پس از شهادت رهبر معظم انقلاب، این حضور را نشانه بلوغ اجتماعی دانست و گفت: این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود تا بتوان از آن در مسیر پیشرفت کشور بهره‌برداری کرد.

گرزین گفت: با حفظ اتحاد ملی، تقویت امنیت پایدار و تمرکز بر اقتصاد مقاومتی، سال جاری به سال تحقق اهداف کلان کشور تبدیل شود و ایران اسلامی بتواند گام‌های بلندی در مسیر پیشرفت، خودکفایی و اقتدار بردارد.