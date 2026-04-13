امروز آخرین فرصت انتخاب رشته در آزمون دکتری سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۴ با رقابت ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی برگزار شد و نتایج اولیه در ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

از میان ۱۷۲ هزار داوطلب آزمون دکتری تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند که این داوطلبان می توانند تا ۵۰ کدرشته از میان کدرشته های موجود در دفترچه انتخاب رشته را انتخاب کنند.

مهلت انتخاب رشته از چهارشنبه ۱۹ فروردین آغاز شده است و داوطلبان می توانند تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org فرم انتخاب رشته را تکمیل کنند.

براساس اعلام سازمان سنجش نتایج انتخاب رشته محل برای داوطلبان مجاز آزمون دکتری و اسامی معرفی‌شدگان دارای حدنصاب برای مرحله دوم (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی و ... ) آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌متمرکز) سال ۱۴۰۵ در دهه سوم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام می شود.