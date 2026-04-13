به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در سال گذشته ۸ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز شده که نسبت به سال قبل (١۴٠٣) ٣٢ درصد افزایش داشته است.
سیدطاها علوی اظهار کرد: از این میزان،۶ هزار و ۸۵ میلیارد تومان سهم شهرداریها، ۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان سهم دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری و ۱۱۶ میلیارد تومان نیز سهم عشایر استان در سال گذشته بود.
علوی با تأکید بر اهمیت تعامل با شهرداریها، به ویژه شهرداری تبریز گفت: از مجموع سهم شهرداریها، ۳ هزار و ۳۶۲ میلیارد تومان به شهرداری تبریز اختصاص یافته که بیش از نیمی از پرداختیهای مربوط به شهرداریهای استان را شامل میشود.
وی با بیان اینکه اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاریها راه را برای تامین منابع پایدار مورد نیاز این مراکز فراهم کرده است، اظهار کرد: عوارض وصول شده از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقهای صرفا جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف میگردد و این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان هر شهر در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن منطقه خواهد داشت.
سرپرست اداره کل امور مالیاتی آذربایجانشرقی در پایان بر اهمیت اطلاعرسانی شفاف درباره نحوه هزینهکرد این منابع مالی تأکید کرد و گفت: تعامل با شهرداریها در زمینه معرفی خدمات شهری و پروژههای عمرانی اجرا شده از محل مالیات بر ارزش افزوده، موجب افزایش اعتماد عمومی، مشارکت مردمی و گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه خواهد شد.
نظر شما