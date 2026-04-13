خدمات صدور مجوز کسب و تعیین صلاحیت اصناف ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان در خصوص روند ارائه خدمات انتظامی در حوزه نظارت بر اماکن عمومی، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، کلیه فرایندهای مربوط به صدور مجوز کسب و تعیین صلاحیت‌های موردنیاز در اتاق اصناف مرکز استان، بدون وقفه توسط کارشناسان مجرب پلیس نظارت بر اماکن عمومی به شهروندان محترم ارائه می‌گردد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد که هیچ‌گونه خللی در روند ارائه این خدمات به متقاضیان وجود نداشته و متقاضیان می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به پیگیری امور اداری خود دراین‌خصوص اقدام نمایند. این اطمینان‌بخشی به شهروندان در راستای تسهیل فرایندهای کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی صورت‌گرفته است.