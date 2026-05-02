مبین عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت خود پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و سرمربی تیم ملی کشتی آزاد حضور در این اردو را اختیاری اعلام کرده است. با توجه به اینکه قرار است در سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم مسابقه انتخابی برگزار شود،به همین خاطر اعلام شده که اردوی تیم ملی اختیاری خواهد بود. فکر می‌کنم حدود یک ماه دیگر انتخابی برگزار شود تا تکلیف دوبنده تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی مشخص شود.

دارنده مدال طلای قهرمانی آسیا ادامه داد: من و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم باید در مسابقه انتخابی به میدان برویم. ما همیشه رقیب و رفیق همدیگر بودیم. ما روی تشک رقیب هستیم و بیرون از کشتی رفیق هستیم. امیدوارم در نهایت هر کسی که لایق دوبنده تیم ملی است بتواند به آن برسد و نماینده ایران در مسابقات جهانی باشد. وزن ۹۲ کیلوگرم المپیکی نیست و هر دو ما باید برای رسیدن به دوبنده تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی با یکدیگر رقابت کنیم. قطعا کار سختی داریم و هر کسی هم که نماینده ایران در مسابقات جهانی شد باید با همه توان کشتی بگیرد تا بتواند نماینده شایسته‌ای برای کشتی ایران باشد.

عظیمی که در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا رسیده بود، در مورد سطح مسابقات گفت: خدا را شکر توانستم در مسابقات قهرمانی آسیا به مدال طلا برسم. در آسیا یکی دو حریف سرسخت داریم که در این مسابقات حضور داشتند.ما واقعا شرایط سختی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا نسبت به حریفان دیگر داشتیم. مدت زمان زیادی در راه بودیم و خستگی روی عملکرد تیم تأثیر گذاشته بود. ما از چالوس به ماکو رفتیم که تقریبا ۲۷ ساعت در راه بودیم و از آنجا به مرز رفتیم و راهی وان شدیم. از وان هم پرواز داشتیم. همین موضوع تأثیر زیادی روی عملکرد تیم ملی داشت. حتی برخی از کشتی‌گیران که روز اول مسابقه داشتند به خاطر خستگی راه نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند.

وی گفت: ولی با همه این سختی‌ها خدا را شکر توانستیم قهرمان آسیا شویم. ما به خاطر شرایط جنگ اردوهایمان متوقف شد و در ایام نوروز دوباره اردوها از سر گرفته شد. شرایط اعزام هم که با همه تیم‌ها متفاوت بود، اما کشتی ایران بارها ثابت کرده از سطح آسیا خیلی بالاتر است. امیدوارم این روند را در مسابقات جهانی داشته باشیم و بتوانیم عنوان قهرمانی سال گذشته در مسابقات جهانی را تکرار کنیم. در وزن ۹۲ کیلوگرم اگر من یا امیرحسین فیروزپور هر کدام به دوبنده تیم ملی برسیم، امیدوارم نماینده شایسته‌ای باشیم. در مسابقات جهانی همه رقبا با تمام توان حاضر می‌شوند و کار خیلی سختی داریم. امیدوارم که بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.