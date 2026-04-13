به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان میاندورود با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و همدلی هستیم و باید همه صداها در جامعه شنیده شود.
وی با بیان اینکه فعالان حوزههای مختلف نقش مهمی در پویایی جامعه دارند، افزود: هر اتفاق مثبتی از مسیر کنشگری شما عبور میکند و انتظار میرود در راستای تقویت وفاق ملی، بستر فعالیت برای همه جریانها فراهم شود.
فرماندار میاندورود با تأکید بر اینکه فعالیتهای سیاسی نباید محدود به ایام انتخابات باشد، تصریح کرد: احزاب و گروهها میتوانند با نقشآفرینی مستمر، زمینه مشارکت گستردهتر مردم را فراهم کنند.
بابایی با اشاره به اهمیت گفتوگو برای حل مسائل ادامه داد: دستیابی به وحدت فراگیر در گرو تعامل و پرهیز از انحصارطلبی است و فعالان باید بازتابدهنده مطالبات جامعه باشند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: در کنار نگاه واقعبینانه به مسائل، نباید اجازه دهیم ناامیدی در میان مردم شکل بگیرد.
فرماندار میاندورود با اشاره به همراهی مردم در شرایط اخیر خاطرنشان کرد: ملت ایران فارغ از نگاههای سیاسی، در میدان حضور دارند و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
بابایی با بیان اینکه دولت در مدیریت شرایط اخیر اقدامات مؤثری انجام داده است، افزود: در حوزه تأمین کالاهای اساسی با کمبود خاصی مواجه نبودیم و شرایط با کمترین چالش مدیریت شد.
وی حضور مردم در صحنه را عامل ناکامی دشمنان دانست و گفت: موفقیتهای بهدستآمده، مرهون همراهی مردمی است که بدون توجه به دستهبندیهای سیاسی، دغدغه حفظ کشور را دارند.
فرماندار میاندورود در پایان تأکید کرد: توفیق در عرصه دیپلماسی نیز در گرو پشتوانه مردمی است و باید این سرمایه ارزشمند را پاس داشت.
در این نشست، فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود پرداختند.
