۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

غیبت‌ها و مصدومیت‌های دردسرساز؛

تشکیل پرونده انضباطی برای سه بازیکن پرسپولیس/وضعیت رفیعی پیچیده‌تر است

غیبت سروش رفیعی و میلاد محمدی در تمرین و مصدومیت یعقوب براجعه، باشگاه پرسپولیس را به بررسی انضباطی واداشت تا آنها با جریمه‌های سنگین و تغییر وضعیت قرارداد روبرو کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غیبت دوباره سروش رفیعی و میلاد محمدی در تمرین اخیر پرسپولیس، در کنار مصدومیت یعقوب براجعه، شرایط این سه بازیکن را در آستانه تصمیمات انضباطی قرار داده است.

بر همین اساس، باشگاه پرسپولیس پرونده هر سه بازیکن را به کمیته انضباطی ارجاع داده تا درباره نوع و میزان جریمه‌ها تصمیم‌گیری شود. در این میان، سفر بدون اطلاع سروش رفیعی به خارج از کشور، وضعیت این بازیکن را پیچیده‌تر از سایرین کرده است.

گفته می‌شود باشگاه قصد دارد او را با جریمه‌ای سنگین و حتی محرومیت مواجه کند که می‌تواند به پایان همکاری این بازیکن با سرخ‌پوشان منجر شود. قرارداد رفیعی نیز در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و همین مسئله، تصمیم‌گیری درباره آینده او را حساس‌تر کرده است.

در سوی دیگر، میلاد محمدی که دلیل غیبت خود را نارضایتی از عدم افزایش قرارداد عنوان کرده، احتمالاً با جریمه مالی مواجه خواهد شد. با این حال، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال قرار گرفتن نام او در فهرست بازیکنان مشمول افزایش قرارداد حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند از شدت پیامدهای انضباطی برای این بازیکن بکاهد. محمدی با توجه به شانس حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، یکی از بازیکنان مهم برای باشگاه محسوب می‌شود.

همچنین یعقوب براجعه به دلیل مصدومیت ناشی از حضور در یک دیدار سطح محلات بدون هماهنگی با کادر فنی، با جریمه روبرو خواهد شد. این بازیکن حداقل تا دو ماه قادر به همراهی تیم در تمرینات نخواهد بود و در صورت ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر در اردیبهشت‌ماه، پرسپولیس از حضور او محروم خواهد ماند.

