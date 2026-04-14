کالابرگ تمام ایرانیان شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ کالابرگ الکترونیک تمام ایرانیان شارژ شد. یارانه غیرنقدی فروردین ماه پانزدهم برای سرپرستان دارای رقم انتهایی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و نیز خانوارهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شارژ شد. این مبلغ برای سرپرست خانوارها با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ روز بیستم فروردین ماه واریز و در ادامه دارندگان کد ملی با رقم انتهایی ۷، ۸ و ۹ امروز شارژ شد.
پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان در نهم دی۱۴۰۴، دولت برای بهبود معیشت مردم، مقدار یارانه غیرنقدی را از ۳۵۰ هزار تومان دهکهای درآمدی چهارم تا نهم و ۵۰۰ هزار تومان دهکهای درآمدی اول تا سوم، به ازای هر نفر یک میلیون تومان افزایش داد.
در مرحله جدید، کمک معیشت غیرنقدی به تمام ایرانیان ساکن در کشور تعلق گرفته و افراد میتوانند ۱۱ قلم کالای اساسی اعم از گوشت، لبنیات، برنج، روغن، حبوبات و... را به اضافه میوه و سبزیجات خریداری کنند.
اسفند ۱۴۰۴ خرید انواع میوه، سبزی و صیفیجات به اقلام قبلی اضافه شد و شهروندان میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.
گفتنی است، شارژ کالابرگ فروردین ۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد در حالی که اعتبار دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین امکان خرید دارد.
