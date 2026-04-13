نعیم قاسم: تجاوز اسرائیل برای بلعیدن لبنان است؛ مقابله تا آخرین نفس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی اعلام کرد: ما از آغاز «نبرد اول» با تجاوز وحشیانه اسرائیلی- آمریکایی مواجه بودهایم. ۱۵ ماه تحمل کردیم، اما دشمن «اسرائیلی» حتی یک بند از توافق ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ را اجرا نکرد، با این حال صبور ماندیم.
دبیرکل حزب الله لبنان ادامه داد: دیپلماسی حتی یک قدم هم پیشرفت نکرد و سرعت تجاوز اسرائیل با حمایت کامل آمریکا بدون وقفه ادامه داشته است. اهداف اشغالگری اسرائیل روشن است: نابودی هرگونه قدرتی که لبنان دارد. برای دولت لبنان، با اقتداری که دارد، تبدیل شدن به ابزاری برای اجرای خواستههای اسرائیل و تضعیف وضعیت داخلی در مواجهه با این تجاوز، غیرقابل توجیه است. میهن پرستی یعنی متحد بودن، نه تفرقه داشتن. ما تصمیم گرفتیم در دفاع از لبنان و مردمش مقابله و مقاومت کنیم و نبرد «عملیات محافظ» را به این معنا انجام میدهیم. تجاوز کنونی اسرائیل، نبردی برای بلعیدن لبنان استاین تجاوز، نبردی برای امنیت اسرائیل نیست؛ تجاوزی برای بلعیدن لبنان و نابودی قدرت مردم و مقاومت آن است. آقای نخست وزیر، کسانی که از زمان تشکیل دولت شما به لبنان فشار آوردهاند، چه چیزی ارائه دادهاند؟ بیایید با هم با تجاوز مقابله کنیم، و سپس میتوانیم درباره هر چیز دیگری بحث کنیم. ما مذاکره با رژیم غاصب را رد میکنیم؛ این ها مذاکرات بیهوده ای هستند. مذاکرات مجموعهای از امتیازات بیفایده است. این مذاکرات تسلیم لبنان است و آن را از قدرتش تهی میکند. توافقی از ۲۷ نوامبر وجود دارد؛ آن را اجرا کنید و سپس درباره مقاومت بحث کنید. همین که مقامات از مسئولیت خود در قبال مقاومت شانه خالی میکنند، کافی است.
شیخ نعیم قاسم، گفت: مقامات لبنان میخواهند تواناییها، منابع و مردم خود را رها کنند، در حالی که آنها مسئول حاکمیت، آزادسازی و حفاظت از شهروندان خود هستند. اگر تجاوز ادامه یابد، ما با آن مقابله خواهیم کرد و تسلیم نخواهیم شد. مسئولین باید بررسی کنند که چگونه میتوانیم طرحی برای مقابله با آن تدوین کنیم. ما هرگز تسلیم نخواهیم شد و تا آخرین نفس با تجاوز مقابله خواهیم کرد. تا زمانی که مقامات، اهداف تجاوز را تسهیل کنند، این تجاوز ادامه خواهد یافت.
وی افزود: جنگ لبنان، علیه دشمن اسرائیلی-آمریکایی است، نه جنگ طرف دیگر. آمریکا، با تمام قوا همیشه به دنبال متحدانی است تا جهان را در پروژه جنایتکارانه خود غرق کند. رزمندگان ما در میدان نبرد حضور دارند و با عملکردی الهام بخش و افسانه ای، بزرگ ترین حماسه ها را خلق می کنند. جوانان در خطوط مقدم با روحیه شهادت طلبی فوق العاده ای می جنگند. ما اکنون و در هر لحظه، با وجود فداکاری های عظیم، پیروز هستیم. پیروزی در ادامه مقابله با دشمن و تحمیل درد و رنج به آنهاست. مقاومت، خود را در سکوت و با احتیاط آماده کرده است و وقتی فرصتی پیش بیاید، سربازان دشمن را اسیر خواهیم کردوقتی فرصتی پیش بیاید، سربازان دشمن را اسیر خواهیم کرد. ما اجازه نخواهیم داد که دشمن (در اراضی لبنان) مستقر شود؛ آنها در وحشت زندگی خواهند کرد. ما هیچ معیاری برای مقیاس فداکاریها نداریم و شهرکهای اسرائیلی حتی اگر اشغالگران وارد هر بخشی از لبنان شوند، امن نخواهند بود. زمانیکه استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی موفقیت آمیز بود، به دلیل همکاری سازنده بین ارتش، دولت و مقاومت بود. وقتی مرجع سیاسی، تصمیم به جرم انگاری مقاومت بگیرد، چگونه بعداً از رزمندگان مقاومت خواهد خواست که با آن هماهنگ شوند؟ دولت باید تصمیم خود برای جرم انگاری مقاومت را پس بگیرد؛ ادامه آن همه چیز را فلج میکند.
دبیرکل حزب الله لبنان اضافه کرد: اشغالگری سرانجام پایان خواهد یافت و ما صاحبان مشروع این سرزمین هستیم و سر لبنان را بالا نگه خواهیم داشت.آنها میخواهند ارتش با مقاومت بجنگد تا به آن پایان دهد و کنترل تصمیمات آن را به دست گیرد. ارتش لبنان و مقاومت نمیتوانند در آتش تقابل گرفتار شوند. آمریکا و اسرائیل با مستمسک قرار دادن مسئله آوارگان، در تلاشند تا به اختلافات سنی- شیعی در لبنان دامن بزنند. اجازه نخواهیم داد طرح آمریکا و اسرائیل در لبنان به نتیجه برسد. آمریکا و اسرائیل در تلاشند تا به اختلافات سنی- شیعی در لبنان دامن بزنندآنها می خواهند بین حزب الله و جنبش امل اختلاف ایجاد کنند، اما موفق نخواهند شد، زیرا ما فرزندان امام سید موسی صدر هستیم. حزبالله هیچ هسته ای در کویت، بحرین یا هیچ کشور دیگری در جهان ندارد. مردم سوریه آزادند که خودشان تصمیم بگیرند و مرحله جدیدی در حال وقوع است که ما در آن نقشی نداریم. کسانی هستند که برای ایجاد مشکل بین سوریه و لبنان مشکل آفرینی میکنند. به آوارگان میگویم، خشم خود را فقط به سمت «اسرائیل» نشانه بگیرید. اگر ما تصمیم به مقابله با این وضعیت (تجاوز صهیونیست ها به خاک لبنان) نگرفته بودیم، تلفات در لبنان بیشتر میشد. برخی در لبنان از مشارکت لبنان در مذاکرات آتشبس ناراحت بودند. لبنان باید با ایران و همه کشورهای جهان برای دستیابی به آتشبس در لبنان همکاری کند. مقامات لبنانی باید موضع خود را در قبال ایران و سفیر آن در بیروت اصلاح کنند. من به شهدای روزنامهنگار در تلویزیون المنار، رادیو النور و تلویزیون المیادین درود میفرستم.
