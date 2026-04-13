فرماندار اندیمشک: لایروبی رودخانه فصلی برای مهار سیلاب آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌اله بهداد عصر امروز دوشنبه در بازدید از برخی مناطق اندیمشک از آغاز عملیات احیا، ایمن‌سازی و لایروبی رودخانه فصلی مجاور کوی نیرو در حاشیه شهر اندیمشک خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با تأکید استاندار خوزستان و نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شده است.

وی گفت: این رودخانه فصلی در اوایل فروردین‌ماه سال جاری منشأ اصلی وقوع سیلاب در منطقه بود و اکنون با هدف جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده تحت عملیات لایروبی قرار گرفته است.

فرماندار اندیمشک افزود: این عملیات توسط سازمان آب و برق خوزستان و با همراهی شهرداری اندیمشک در حال اجرا است و در روزهای آینده با جدیت بیشتر، استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر و در صورت نیاز با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت.

وی توضیح داد: هدف اصلی از اجرای این طرح کاهش قابل توجه خطرات ناشی از سیلاب‌های فصلی، تسهیل عبور آب‌های سطحی و افزایش سطح ایمنی مناطق اطراف این رودخانه به‌ویژه ساکنان کوی نیرو است.

بهداد تأکید کرد: نظارت ویژه و پیگیری مستمر برای رفع کامل آثار مخرب سیلاب در اندیمشک و اجرای اقدامات پیشگیرانه در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.