۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷

فرماندار اندیمشک: لایروبی رودخانه فصلی برای مهار سیلاب آغاز شد

اهواز - فرماندار اندیمشک گفت: عملیات لایروبی و ایمن‌سازی رودخانه فصلی حاشیه کوی نیرو برای جلوگیری از تکرار سیلاب در این منطقه آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌اله بهداد عصر امروز دوشنبه در بازدید از برخی مناطق اندیمشک از آغاز عملیات احیا، ایمن‌سازی و لایروبی رودخانه فصلی مجاور کوی نیرو در حاشیه شهر اندیمشک خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با تأکید استاندار خوزستان و نماینده اندیمشک در مجلس شورای اسلامی از امروز آغاز شده است.

وی گفت: این رودخانه فصلی در اوایل فروردین‌ماه سال جاری منشأ اصلی وقوع سیلاب در منطقه بود و اکنون با هدف جلوگیری از بروز حوادث مشابه در آینده تحت عملیات لایروبی قرار گرفته است.

فرماندار اندیمشک افزود: این عملیات توسط سازمان آب و برق خوزستان و با همراهی شهرداری اندیمشک در حال اجرا است و در روزهای آینده با جدیت بیشتر، استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات بیشتر و در صورت نیاز با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد یافت.

وی توضیح داد: هدف اصلی از اجرای این طرح کاهش قابل توجه خطرات ناشی از سیلاب‌های فصلی، تسهیل عبور آب‌های سطحی و افزایش سطح ایمنی مناطق اطراف این رودخانه به‌ویژه ساکنان کوی نیرو است.

بهداد تأکید کرد: نظارت ویژه و پیگیری مستمر برای رفع کامل آثار مخرب سیلاب در اندیمشک و اجرای اقدامات پیشگیرانه در این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6800423

