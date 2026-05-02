لایروبی نهرهای اندیمشک باعث رونق کشاورزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده صبح امروز شنبه در بازدید از نهر علی کمال اندیمشک اظهار کرد: پس از بارندگی شدید اخیر در این شهرستان، حجم بالای سیلاب به منازل شهروندان نفوذ کرد و زیرگذر منطقه نیز کاملاً پر شد که مشکلات فراوانی برای مردم به همراه داشت.
استاندار خوزستان، علت اصلی این حادثه را انجام نشدن لایروبی مسیر دانست و افزود: اگر لایروبی از قبل انجام میشد، آب به راحتی از زیرگذر عبور میکرد و مسیر خود را طی میکرد. خوشبختانه هماکنون این عملیات توسط دستگاههای مربوطه از جمله فرمانداری و سازمان آب و برق در دست اجراست.
موالیزاده با اشاره به جنبه پیشگیرانه این اقدام تصریح کرد: هدف ما بازگشایی مسیر است تا در بارندگیهای آینده، دیگر با مشکلات قبلی مواجه نشویم. این اقدام برای شهر اندیمشک و سایر نقاط استان کاملاً ضروری و پیشگیرانه است.
استاندار خوزستان به مزایای لایروبی در بخش کشاورزی نیز پرداخت و گفت: هر قدر نهرهای بیشتری در سطح استان داشته باشیم که در مواقع کمآبی، آب برای امر کشاورزی رها میشود، اگر لایروبی انجام شود، آب با حجم بیشتری به محصولات کشاورزی از جمله نخیلات و سایر مزارع خواهد رسید.
وی ادامه داد: وقتی کانالی مملو از گلولای و مواد زائد باشد، آب راهی برای عبور ندارد و در نتیجه پسزدگی رخ میدهد. بنابراین لایروبی هم از پسزدگی آب جلوگیری میکند و هم راندمان انتقال آب را افزایش میدهد.
موالیزاده بیان کرد: عملیات لایروبی نهر علی کمال چند روزی است که آغاز شده و دستگاههای اجرایی با جدیت آن را دنبال میکنند. برنامه ما این است که انهار در اندیمشک و سایر نقاط استان لایروبی شود تا دیگر شاهد مشکلات ناشی از بارندگیهای شدید نباشیم.
