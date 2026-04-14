داداشی: هوای خراسان شمالی تا پنجشنبه ناپایدار است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو ناپایدار طی روزهای سهشنبه تا صبح پنجشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب برای روز سهشنبه وزش باد شدید و در پارهای از مناطق بهویژه نیمه شمالی خراسان شمالی، رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ تا ساعتهای بعدازظهر پیشبینی میگردد.
وی افزود: روز چهارشنبه از بعدازظهر تا اوایل صبح پنجشنبه، بیشتر در نیمه شمالی خراسان شمالی شاهد رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش باد خواهیم بود.
داداشی تصریح کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه جو نسبتاً پایدار است و پدیده غالب گاهی افزایش باد و آسمان در اکثر ساعتها قسمتی ابری خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی تا صبح چهارشنبه روند کاهشی دما در خراسان شمالی پیشبینی میشود و در ارتفاعات احتمال بارشهای پراکنده برف دور از انتظار نخواهد بود.
