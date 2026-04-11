نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو نسبتاً پایدار طی روزهای جمعه و شنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی این دو روز وزش باد، گاهی افزایش باد و آسمان در اکثر ساعتها قسمتی ابری خواهد بود، اما در نوار غربی خراسان شمالی احتمال رگبارهای پراکنده در ساعتهای بعدازظهر پیشبینی میگردد.
وی افزود: با ورود سامانه بارشی از صبح دوشنبه تا شب سهشنبه، بارندگیهایی به شکل رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد نسبتاً شدید خواهیم داشت.
داداشی تصریح کرد: بارشها به گونهای است که صبح دوشنبه برای جنوب شرق، اوایل شب برای نیمه شمالی و از صبح سهشنبه تا اوایل شب برای نیمه شمالی بهویژه شمال غرب خراسان شمالی مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از روز چهارشنبه تا اوایل هفته آینده، جو پایداری را برای خراسان شمالی انتظار داریم.
