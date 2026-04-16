داداشی: جو پایدار در خراسان شمالی تا دوشنبه حاکم است

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شبانهروز گذشته تا صبح امروز، بیشترین مقدار بارش از ایستگاههای غلامان و زرنه به میزان ۴.۶ میلیمتر گزارش شد. بارش در بجنورد نیز به ۰.۶ میلیمتر رسید.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، با خروج سامانه بارشی، حاکم شدن جو نسبتاً پایداری را طی روزهای پنجشنبه تا دوشنبه در خراسان شمالی انتظار داریم.
وی در ادامه افزود: طی این مدت، آسمان خراسان شمالی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و پدیده غالب برای روز پنجشنبه، در بعضی ساعتها افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
داداشی تصریح کرد: با تشدید ناپایداری از ظهر روز دوشنبه، بتدریج افزایش ابر و در پارهای نقاط، اغلب در مناطق نیمه شمالی خراسان شمالی، در ساعتهای عصر و شب، بارش باران پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، روند افزایش نسبی دما را طی روزهای پنجشنبه تا اوایل هفته آینده در خراسان شمالی انتظار داریم.
وی در پایان هشدار داد: برای امشب و فرداشب، ماندگاری هوای سرد شبانه با احتمال خسارت به محصولات باغی، بهویژه در مناطق سردسیر نیمه شرقی خراسان شمالی پیشبینی میشود.
داداشی همچنین گفت: طی شبانهروز گذشته، ایستگاه سرچشمه اسفراین با کمینه دمای ۱- درجه سانتیگراد سردترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۱۹ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲ و ۱۱ درجه سانتیگراد بود.
نظر شما