به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر در سال جدید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه معلمان و دانش آموزان شهید، بر اهمیت جایگاه مقام معلم در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

استاندار بوشهر ضمن تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای گرامیداشت مقام معلم افزود: با همکاری دستگاه ها و نهادهای مختلف از جمله صدا و سیما، شهرداری ها و دهیاری ها در راستای تجلیل از مقام معلم، برنامه های کیفی و ارزشمندی در این مناسبت خجسته اجرا شود.

رئیس شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به مناسبت شهادت امام جعفر صادق(ع) گفت: ظرفیت فضای مجازی و شبکه شاد می تواند به‌عنوان ابزار آموزشی نه تنها برای انتقال مفاهیم کتب درسی بلکه برای شناساندن بزرگان دینی و ملی و ارتقای آموزه های اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی دانش‌آموزان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار بوشهر با ابراز خرسندی از پیشرفت ۹۶.۵ درصدی طرح‌ عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی و کسب رتبه نخست کشور، خاطر نشان کرد: نقش ارزشمند خیرین مدرسه ساز در ارتقای این شاخص و افزایش مساحت فضاهای آموزشی استان بوشهر شایسته تقدیر است.

زارع با تشریح نقش معلمان در توسعه آموزشی، علمی و فرهنگی استان، تصریح کرد: به‌منظور ارج نهادن به این نقش آفرینی، شایسته است برای نامگذاری مدارس و اماکن احداثی توسط خیرین نام پیشنهادی آنان لحاظ شود.

وی تصریح کرد: اماکن احداثی جدید توسط دولت یا خیابان ها، معابر، میادین، سالن‌ها و دیگر اماکن متعلق به آموزش و پرورش به نام معلمان برجسته و چهره های ماندگار فرهنگی استان نامگذاری شود. بدیهی است این اقدام نشانه‌ای از توجه ویژه مسئولان به جایگاه ارزنده معلمین در جامعه است.