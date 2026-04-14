۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۳

هواشناسی: وزش باد تا پایان هفته پدیده غالب اصفهان است

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وزش باد تا روز جمعه ۲۸ فروردین پدیده جوی غالب استان است.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با خروج کامل سامانه ناپایدار بارشی، از امروز سه شنبه تا جمعه ۲۸ فروردین‌ماه، آسمان استان به‌صورت صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش باد، پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، پدیده غالب طی امروز وزش باد به نسبت شدید در نیمه شرقی و مناطقی از غرب استان بوده که در مناطق مستعد شرق با گرد و خاک همراه است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در مناطق شرقی بین یک تا سه درجه سلسیوس کاهش و در مناطق غربی افزایش می‌یابد، افزود: عسگران با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

امینی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) بین ۲۳ و ۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کد مطلب 6800875

