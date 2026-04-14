به گزارش خبرگزاری مهر از دفاعپرس، «سودابه اکبری» مسئول سازمان بسیج جامعه زنان سپاه محمد رسول الله (ص) از برگزاری اجتماع و رزمایش بزرگ دختران جانفدای پایتخت در روز جمعه خبر داد.
وی ادامه داد: برنامه اجتماع و رزمایش دختران جان فدای ایران در آستانه ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر در روز جمعه ۲۸ فروردین ساعت ۱۴ برگزار میشود.
اکبری گفت: این تجمع در عصر روز جمعه در خیابان انقلاب چهارراه ولیعصر و با حضور عموم دختران جان فدای ایران برگزار میشود. این تجمع در حقیقت عشق و ارادت به کشور و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای است.
