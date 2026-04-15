مقام پیشین آمریکا: ایران تسلیم فشار واشنگتن نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چاس فریمن، دیپلمات بازنشسته آمریکایی و معاون سابق وزیر دفاع در امور امنیت بین‌الملل در گفت‌وگو با ریانووستی گفت: مذاکرات آمریکا و ایران در اسلام آباد نشان داد که تهران قصد ندارد تسلیم فشار واشنگتن شود یا به خواسته‌های آن برای پایان دادن به درگیری تن دهد.

به گفته وی، هیئت آمریکایی در مذاکرات با این فرض اشتباه عمل می‌کرد که طرفی که بیشترین آسیب را به حریف خود وارد کند، در این درگیری پیروز می‌شود.

مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام آباد پایتخت پاکستان به خاطر زیاده خواهی طرف آمریکایی با شکست مواجه شد.