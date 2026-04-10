میزان خسارت وارد شده به اماکن ورزشی کشور در جنگ ۴۰ روزه مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین هفته از جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی علیه جمهوری اسلامی ایران در حالی با اعلام آتش بس موقت سپری شد که بخش های مختلفی از اماکن ورزشی کشور نیز در این مدت، مورد حمله و آسیب جدی قرار گرفتند.

بدون تردید تخریب کامل سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران، تلخ ترین حادثه ای بود که ورزش کشور در روزهای ابتدایی جنگ با آن مواجه شد. این در حالی بود که مجموعه ورزشی بعثت که در جنوب شرق تهران واقع شده نیز در همین روز با تهاجم مواجه شد و خسارت سنگینی دید.

با ادامه حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار سایر اماکن ورزشی در تهران نظیر فدراسیون کشتی، مرکز ملی فوتبال، فدراسیون های تیراندازی، دوچرخه سواری، والیبال، کشتی، هاکی، تنیس، هندبال و ورزشگاه آفتاب انقلاب نیز تحت تاثیر بمباران های اماکن ورزشی قرار گرفتند و بخش‌های قابل توجهی از آن‌ها صدمه شد.

در کنار آسیب‌هایی که به مجموعه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی پایتخت رسید، دیگر فضاهای ورزشی کشور در استان‌های دیگر نیز مورد حمله واقع شد.

طوری که بر اساس آماری که از سوی معاونت حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان اعلام شده است در مجموع به زیر ساخت‌های ورزشی در ۱۷ استان حمله شده و آسیب دیده‌اند.

بر این اساس ۲۰۳ اماکن ورزشی شامل سالن سرپوشیده، استخر، زمین چمن مصنوعی و ساختمان اداری در حملات دشمنان صدمه دیده‌اند که سطح آسیب آنها از ۲ تا ۱۰۰ درصد برآورد شده است.

طبق کارشناسی‌های انجام شده تهران، اصفهان، کردستان و مرکزی چهار استانی هستند که بالاترین تخریب را در مجموعه‌ها یا اماکن ورزشی خود داشته است.

گفتنی است بر اساس این گزارش اعتباری بالغ بر ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده تا عملیات بازسازی و مرمت این اماکن ورزشی در سراسر کشور انجام شود.

بر اساس این گزارش با دستور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان طراحی ساخت مجدد استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی تهران که به طور کامل در این حملات تخریب شده، صادر شده تا در اسرع وقت وارد فاز اجرایی شود.