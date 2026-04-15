به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی پایان سفر خود به چین، اعلام کرد: مسکو از هر تصمیمی درباره اورانیوم غنیشده که رضایت ایران را در چارچوب حقوق قانونی این کشور جلب کند، استقبال خواهد کرد زیرا غنیسازی حق مسلم ایران است.
وی افزود: آژانس بینالمللی انرژی اتمی هیچ شبههای مبنی بر اینکه اورانیوم غنیشده در ایران به سمت اهداف نظامی هدایت شده باشد، ثبت نکرده است. روسیه آماده ایفای نقش خود در حل مسئله اورانیوم غنیشده است.
وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: اگرچه بحران خاورمیانه به این زودیها حل نمی شود و تلاشها برای پایان دادن به آن، به احتمال قریب به یقین راه به جایی نخواهد برد اما ما و چین قاطعانه از ادامه مذاکرات بین آمریکا و ایران حمایت میکنیم.
لاوروف خاطرنشان کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس معتقدند اگر تجاوز واشنگتن و تل آویو نبود، ایران تنگه هرمز را مسدود نمیکرد.
وی با اشاره به تلاش آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا گفت: دولت آمریکا قصد داشت کنترل نفت ایران را نیز بهدست بگیرد.
وزیر خارجه روسیه با اشاره به تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نابودی تمدن ایران، گفت: این تصور که ایران باید نابود شود، قابل درک نیست.
لاوروف افزود: غرب میکوشد حتی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی دیکته کند که چگونه باید روابط خود را تنظیم کنند.
