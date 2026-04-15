۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۴

لاوروف: غنی‌سازی حق مسلم ایران است

وزیر خارجه روسیه با تاکید بر حق مسلم ایران در غنی‌سازی اورانیوم، اعلام کرد که مسکو از هر تصمیمی که رضایت تهران را جلب کند، حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس مطبوعاتی پایان سفر خود به چین، اعلام کرد: مسکو از هر تصمیمی درباره اورانیوم غنی‌شده که رضایت ایران را در چارچوب حقوق قانونی‌ این کشور جلب کند، استقبال خواهد کرد زیرا غنی‌سازی حق مسلم ایران است.

وی افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ شبهه‌ای مبنی بر اینکه اورانیوم غنی‌شده در ایران به سمت اهداف نظامی هدایت شده باشد، ثبت نکرده است. روسیه آماده ایفای نقش خود در حل مسئله اورانیوم غنی‌شده است.

وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: اگرچه بحران خاورمیانه به این زودی‌ها حل نمی شود و تلاش‌ها برای پایان دادن به آن، به احتمال قریب به یقین راه به جایی نخواهد برد اما ما و چین قاطعانه از ادامه مذاکرات بین آمریکا و ایران حمایت می‌کنیم.

لاوروف خاطرنشان کرد که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس معتقدند اگر تجاوز واشنگتن و تل آویو نبود، ایران تنگه هرمز را مسدود نمی‌کرد.

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا گفت: دولت آمریکا قصد داشت کنترل نفت ایران را نیز به‌دست بگیرد.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای نابودی تمدن ایران، گفت: این تصور که ایران باید نابود شود، قابل درک نیست.

لاوروف افزود: غرب می‌کوشد حتی به کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی دیکته کند که چگونه باید روابط خود را تنظیم کنند.

    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      داشتن سلاح هم حقمونه.به کسی چه...
    • IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به آمریکا جنایتکار هم ندارد. غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و هیچ ارتباطی و ربطی به ترامپ جنایتکار هم ندارد.
    • IR ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      هدف واقعی آمریکا در مذاکره و توافق مشخص نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبود است پس ادامه مذاکره ایران با آمریکا غلط و اشتباه است. سئوال اینجاست که پس توافق ایران با آمریکا جنایتکار، کشورهای اروپایی جنایتکار و... در سال 1394 بابت چه بوده است. و ما دیگر توافق جدیدی نمی‌خواهیم آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق؛ ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
      • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
        مذاکره ایران با آمریکا و... از سال 1394 تاکنون غلط و اشتباه است و هم تکرار بوده است.
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      آمریکا جنایتکار باید تغییر رفتار دهد، نه ایران؛ آمریکا جنایتکار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد به کشورمان تجاوز و حمله کردند و رهبر انقلاب و نظامیان ارتش و سپاه را ترور کردند و هم مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بمباران و قتل عام کردند. نیروی دریایی، نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا و هم نیروی هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی در جنگ ایران مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شوند.
    • IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      غنی سازی کمترینه ،ایران هم باید مثل بقیه کشورها بمب اتم کلاهک هسته ای داشته باشه چون آمریکا اسراییل نمیخان. نمیخان به درک به اونا چه ربطی داره آخه.اگه بمب داشتیم نه این جنگ داشتیم ونه تا صدسال دیگه هم بیشتر جنگی برامون پیش نمیاد.ولی چون نداریم همه ش جنگ تحمیلی و جنایت جنگی و اتفاقا ت دیگر
    • IR ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      غنی‌سازی اگر حق مسلم ایران است پس مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا غلط و اشتباه بوده است

