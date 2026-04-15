جانبازان سندهای زنده ایثار هستند؛ مسیر شهدا الهام بخش جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با همراهی مجید صفدریان مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان و حجت الاسلام قلیج خانی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید استان و جمعی از مسولان بنیاد شهید با حضور در منزل جانباز حاج ابراهیم محمودآبادی جانباز ۷۰ درصد، شهیدان امیریجوان و احمدی در کبوردآهنگ، شهید نخبه محمدمهدی فرهادیرامین تجلیل به عمل آورد.
حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم در منزل جانباز حاج «ابراهیم محمودآبادی» ر ضمن تقدیر از استقامت، صبر و سالها مجاهدت این جانباز عزیز گفت: جانبازان سندهای زنده ایثار هستند و دیدار با آنان یادآور عمق فداکاریهایی است که امنیت و آرامش امروز ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین موسویمقدم از اقدام ارزشمند همسر جانباز که ۱۵۰ گرم طلا را به نیت حمایت از جبهه مقاومت و نیروهای مسلح کشور اهدا کرده بود، تقدیر و تمجید کرد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امورایثارگران در ادامه با خانواده شهید نخبه «محمدمهدی فرهادیرامین» دیدار کرد و ضمن گفتوگو با پدر و مادر این شهید سرافراز، از مقام علمی، اخلاقی و معنوی او تجلیل کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم در این دیدار گفت: این عزیزان سرمایههای علمی و معنوی ملت هستند و فقدان آنان ضایعهای بزرگ برای جامعه است، اما مسیر و اندیشهشان همچنان الهامبخش جوانان خواهد بود.
والدین شهید فرهادیرامین در این دیدار به بیان ویژگیهای شخصیتی، تلاشهای علمی و روحیه متعهدانه فرزندشان پرداختند و از توجه و تکریم بنیاد شهید قدردانی کردند.
در پایان این دیدار نیز به رسم تقدیر و بهعنوان نشانهای از احترام و ارادت، انگشتر متبرک اهدایی رهبرشهید انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای به خانواده شهیدفرهادی رامین اهدا شد.
نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید کشور در ادامه سفر خود به همدان با خانواده شهیدان امیریجوان و احمدی در شهرستان کبودراهنگ دیدار کرد و از صبر و استقامت آنان تجلیل به عمل آورد.
حجتالاسلام والمسلمین موسویمقدم با حضور در روستای داقداقآباد با خانواده شهید والامقام «عرفان امیری جوان» دیدار و گفتوگو کرد و یاد و خاطره این شهید عزیز را گرامی داشت.
همچنین در ادامه این سفر، حجتالاسلام موسویمقدم با حضور در روستای رامیشان با خانواده شهید والامقام «حسین احمدی» دیدار کرد و ضمن قدردانی از ایثار و فداکاری این خانواده معظم، بر جایگاه والای شهدا در عزت و امنیت کشور تأکید کرد.
