افزایش ذخایر دو برابری خون؛ اهدای خون تداوم یابد

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، احمد قره‌باغیان در گفت‌وگویی تلویزیونی، با اشاره به وضعیت ذخایر خون کشور گفت: میزان ذخایر خونی ما نسبت به قبل از جنگ تحمیلی تقریباً دو برابر شده است که این دستاورد بزرگ، نشان‌دهنده همت و مشارکت بالای مردم است.

وی در ادامه افزود: با وجود اینکه معمولاً در ایام ماه مبارک رمضان و نیز در شش ماه دوم سال، با کاهش جمع‌آوری و ذخایر خون مواجه می‌شویم، اما این بار شاهد حضور فوق‌العاده خوب مردم بودیم که در کنار سازمان انتقال خون بودند. این همکاری باعث شد تا ذخایر خون به نسبت قبل از شروع جنگ، تقریباً دو برابر شود.

قره‌باغیان با تأکید بر وضعیت مطلوب ذخایر خون کشور بیان کرد: اگرچه ذخایر خونی ما افزایش یافته، اما مردم باید توجه داشته باشند که انواع فرآورده‌های خونی تاریخ انقضای محدودی دارند و به همین دلیل، همواره نیاز به اهدای خون وجود دارد.

وی همچنین به نیاز خاص بیماران به فرآورده‌های خونی اشاره کرد و گفت: پلاکت‌ها که برای بیماران سرطانی و سایر بیماران ضروری هستند، دارای تاریخ انقضای حداکثر ۵ روز می باشند، بنابراین نیاز به اهدای پلاکت یک ضرورت دائمی است. ما پلاکت را از خون کامل اهداکنندگان یا افرادی که برای اهدای پلاکت مراجعه می‌کنند، تهیه می‌کنیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران درباره شرایط اهدای خون نیز بیان کرد: افراد می‌توانند سالانه ۴ بار خون و ۲۴ بار اهدای پلاکت داشته باشد. داشتن حداقل وزن ۵۰ کیلوگرم، فشار خون طبیعی و شرایط بالینی مناسب از جمله شرایط اهدای خون است که همه این موارد قبل از اهدای خون توسط پزشکان و کادر درمان مراکز انتقال خون ایران بررسی می‌شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون در پایان خاطرنشان کرد: بیماران تالاسمی به طور همیشگی نیاز به دریافت خون دارند و برای زنان حین زایمان، مصدومان حوادث جاده‌ای و بیمارانی که دچار خونریزی داخلی می‌شوند نیز خون ضروری است؛ بنابراین همیشه به خون و فرآورده‌های خونی نیاز وجود دارد.