به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صادقی خوشنویس و هنرمند خطاط که این روزها در «خیمه هنر» در میدان شهدای هفتم تیر به ترمیم قرآنهای سوخته میپردازد درباره این پروژه توضیح داد: در اغتشاشات سال ۱۴۰۴ خبری مبنی بر به آتش کشیدهشدن یک مسجد توسط اغتشاشگران منتشر شد و تصاویری از قرآنهای سوخته به نمایش درآمد. همان زمان نحوه ترمیم و باززندهسازی این قرآنها به ذهنم رسید.
وی افزود: وقتی قرآنی آسیب میبیند به سبب اهمیت مذهبی و معنوی آن به آب روان سپرده شده یا در خاک دفن میشود؛ همان موقع به این موضوع فکر کردم که میتوانم صفحات سوخته قرآن را با دوبارهنویسی زنده نگه دارم.
صادقی درباره کاری که این روزها در «خیمه هنر» انجام میدهد، گفت: ابتدا صفحه آسیبدیده قرآن را روی یک برگه مقاوم میچسبانم و صفحات خطوط و کلمات سوختهشده را با توجه به نوع خط به کار رفته در آن قرآن بازنویسی میکنم.
این هنرمند خوشنویس با اشاره به اینکه تنها از یک مسجد به آتش کشیده شده هفت قرآن به دستش رسیدهاست، اظهار کرد: ۳۰ تا ۴۰ درصد این ۷ قرآن سوخته بود که ۲ نوع خط عثمان طاها و نسخ در آنها استفاده شده بود و من در تلاش برای ترمیم، حفظ و تبدیل آن به یک اثر هنری هستم.
به گفته صادقی افرادی که در اغتشاشات اقدام به آتش زدن مسجد میکنند معترض به حکومت نبوده و در حقیقت دشمن خدا هستند.
وی ادامه داد: باززندهسازی، ترمیم، حفظ و نگهداری از این قرآنها دینی است که به گردن من بوده و مصمم هستم آن را در این دوره به سرانجام مطلوبی برسانم.
این استاد خوشنویسی گفت: فضای امن و راحت «خیمه هنر» این امکان را برایم فراهم کرده تا هر روز ساعتهای طولانی اینجا بنشینم و کار کنم و تا به امروز بیش از ۲۰ قطعه آتش گرفته را ترمیم و بازنویسی کردهام و نکته قابل توجه، توجه و اشتیاق مراجعان در مواجهه با این کار است که آن را یک اثر هنری قابل توجه میدانند.
صادقی در پایان ابراز امیدواری کرد که بعد از اتمام دوبارهنویسی و ترمیم صفحات سوخته شده بتواند نمایشگاهی از آثارش برگزار کند.
«خیمه هنر» هر روز از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در پلازای میدان هفت تیر برقرار بوده و امکان بازدید برای شهروندان فراهم است.
