به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیش بینی می شود تحویل و به کارگیری تاکسی روباتیک «اوا کب» که توسط جیلی به طور خاص برای این منظور ساخته شده، در ۲۰۲۸ میلادی انجام شود و ناوگان آن تا ۲۰۳۰ میلادی به ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.

«اوا کب» نخست در جاده های ابوظبی، هنگ کنگ و شهرهای چینی در سال آینده به کار گرفته می شود. تولید، تحویل و به کارگیری خودروهای این شرکت ها تقریبا همزمان خواهد بود.

پیکربندی کابین این تاکسی روباتیک با فضای ذخیره سازی اضافی و بدون جیب‌های بسته درِ خودرو تغییر کرده تا به این ترتیب ریسک جاماندن وسایل مسافران کاهش یابد.

به گفته مدیر ارشد اجرایی «کائوکائو» هزینه خودروهای خودران بدون فضای داخلی لوکس و موتو پرقدرت بسیار کمتر از خودروهای شخصی است. این رویکرد با تاکسی روباتیک هایی که هم اکنون در جاده های عمومی به کار می روند، تمایز دارد. خودروهای مذکور به طور معمول نسخه های اصلاح شده وسایل نقلیه ای هستند که به طور انبوه تولید می شوند و بهینه‌سازی داخلی و کنترل هزینه را در مقیاس محدود می‌کنند، در تضاد است.

جیلی هولدینگ در سال ۲۰۱۵ میلادی «کائوکائو» را تاسیس کرد و آن را به عنوان پلتفرم مرکزی حمل ونقل اشتراکی و آینده تاکسی روباتیک های آینده در نظر گرفت.