به گزارش خبرنگار مهر، پس از وقوع «جنگ تحمیلی سوم» علیه کشورمان از سوی رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و در پی آن تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، ادامه برگزاری مسابقات داخلی با ابهام جدی مواجه شد.

در همین راستا و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، روز شنبه ۲۹ فروردین اعلام شد که ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر به بعد از پایان دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شده است.

با این حال، سازمان لیگ فوتبال در اطلاعیه رسمی منتشرشده روی خروجی سایت خود، هنوز وضعیت سهمیه‌های آسیایی فصل آینده را به‌طور دقیق مشخص نکرده و همین موضوع باعث ایجاد ابهام در برنامه‌ریزی باشگاه‌ها شده است.

در حال حاضر، باشگاه‌ها و عوامل اجرایی لیگ در انتظار تصمیم نهایی نهادهای مسئول درباره نحوه ادامه مسابقات و تعیین تکلیف سهمیه‌های بین‌المللی هستند.

علی چینی کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با تصمیم سازمان لیگ اظهار داشت: با توجه به اینکه جام جهانی در اواخر خردادماه آغاز می‌شود و فاصله زمانی بسیار کمی تا شروع فصل بیست‌وششم لیگ برتر وجود دارد، به نظر می‌رسد مسئولان پیش‌بینی کرده‌اند که تیم ملی ایران خیلی زود از رقابت‌های جام جهانی کنار خواهد رفت تا بتوانند با سرعت بالا ادامه مسابقات باقی‌مانده لیگ بیست‌وپنجم را برگزار کرده و سپس وقفه‌ای ایجاد کنند تا تیم‌ها برای فصل جدید آماده شوند.

وی ادامه داد: شرایط کشور همچنان به‌طور کامل مشخص نیست و معلوم نیست آیا مجدداً تنش‌ها و درگیری‌ها تکرار خواهد شد یا خیر. در چنین شرایطی، برگزاری مسابقات بعد از جام جهانی می‌تواند باعث خستگی شدید بازیکنان شود. همچنین باشگاه‌ها زمان محدودی برای نقل‌وانتقالات، ریکاوری و آماده‌سازی خواهند داشت.

چینی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به مشکلات مالی باشگاه‌ها گفت: با توجه به خسارت‌هایی که به بخش‌های مختلف صنعتی کشور وارد شده، برخی باشگاه‌ها از جمله فولاد، سپاهان، آلومینیوم، گل‌گهر و حتی استقلال با چالش‌های جدی بودجه‌ای مواجه خواهند شد که این موضوع می‌تواند بر روند تیم‌داری آن‌ها تأثیر مستقیم بگذارد.

این کارشناس فوتبال در ادامه تصریح کرد: به نظر من بهترین تصمیم این بود که از الگوی برخی کشورها مانند بلغارستان و فرانسه استفاده می‌شد و در چنین شرایطی تیم صدرنشین به عنوان قهرمان معرفی می‌شد و سهمیه‌های آسیایی نیز بر اساس رتبه‌بندی جدول مشخص می‌گردید. در این صورت، پس از جام جهانی، باشگاه‌ها با آرامش بیشتری می‌توانستند خود را برای فصل بیست‌وششم آماده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تصمیم در مجموع می‌تواند به سود تیم ملی ایران و کادرفنی آن باشد. در این فرصت باقی‌مانده تا آغاز جام جهانی، کادر فنی می‌تواند چند اردوی تدارکاتی برگزار کند و بازیکنان منتخب و لژیونرها را بهتر ارزیابی نماید. به اعتقاد من، با توجه به این شرایط آماده‌سازی مناسب، امیر قلعه‌نویی و کادرش می‌توانند با انتخاب بهترین نفرات، تیمی آماده را راهی جام جهانی کنند و امیدوارم ایران بتواند نتایج خوبی در این رقابت‌ها کسب کند.