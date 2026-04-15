۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹

بیانیه شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه تجاوز صهیونیست‌ها به لبنان

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طی بیانیه‌ای تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای درباره تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان اعلام کرد: کارشناسان سازمان ملل بمباران لبنان توسط (رژیم) اسرائیل پس از اعلام آتش‌ بس را محکوم کردند.

در بیانیه صادره از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در این باره آمده است: کارشناسان از آمریکا می‌خواهند تا از نفوذ خود برای اطمینان از توقف حملات (رژیم) اسرائیل به لبنان استفاده کند. کارشناسان سازمان ملل از همه اعضا می‌خواهند تا انتقال سلاح به اسرائیل را نیز متوقف کنند.

    IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      محکوم کردن ها تعارف است عملا برای جلوگیری از تجاوزات چکار کردین؟!!!

