زن جاسوس شبکه های معاند در دام پلیس فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک زاده گفت: ارتباط گسترده با شبکه‌های تروریستی اینترنشنال و من و تو، فیلمبرداری از محل‌های اصابت موشک‌های دشمن صهیونی آمریکایی در شیراز و ارسال به شبکه‌های معاند، تهیه و پخش گسترده تراکت با مضامین ضد نظام و حمایت از پهلوی و تحریک مردم به اغتشاش و نصب برروی خودروهای مردم در سطح شهر بخشی از اتهامات این فرد است.

وی افزود: ارسال تصویر لانچر و پرتاب موشک و محل پرتاب به همراه موقعیت محل برای شبکه‌های معاند، شعاردهی شبانه علیه نظام روی پشت بام و سطح شهر با همراهی تعدادی دیگر و فعالیت در اغتشاشات دی پارسال بخش دیگری از اتهامات این زن است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس تصریح کرد: نامبرده قصد حمایت مالی از شبکه معاند من و تو را داشت و ادمین ۲ صفحه اینستاگرامی بود که به صورت گسترده اقدام به انتشار استوری و پیام در صفحات معاند نظام می‌کرد.