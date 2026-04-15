به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که نیروهایش در پیشروی در بنت جبیل با شکست مواجه شده‌اند، از لشکر ۱۶۲ ارتش در جنوب لبنان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با تهدید علیه ایران و لبنان گفت: ما طرح‌های نظامی برای ادامه جنگ در لبنان و ایران را تصویب کردیم.

زامیر مدعی شد: نباید به ایران اجازه داد تا دستاوردهایی در پرونده هسته‌ای، تنگه هرمز و سایر مسائل محقق کند.

در همین ارتباط، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که کاروان خودرویی ایال زامیر امروز در جریان بازدید از لشکر ۱۶۲ در بنت جبیل واقع در جنوب لبنان، هدف حمله موشکی قرار گرفت.

از سوی دیگر برخی منابع عبری از آماده شدن ارتش رژیم صهیونیستی برای آتش‌بس احتمالی در لبنان خبر می دهند که احتمالا از فردا پنجشنبه آغاز می‌شود.

روزنامه یدیعوت آحارنوت نوشت که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای آتش بس احتمالی در لبنان است که گفته می شود از فردا پنجشنبه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

در همین حال، شبکه عبری‌زبان کان گزارش داد کابینه امنیتی - سیاسی رژیم صهیونیستی امشب پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس با لبنان را بررسی خواهد کرد.

از سوی دیگر جوزف عون رئیس جمهور لبنان در جدیدترین موضع گیری خود ابراز امیدواری کرد که لبنان بخشی اساسی از تلاش‌های ولیعهد سعودی برای حمایت از ثبات منطقه باشد.