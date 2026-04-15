۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۴۱

یاوه‌گویی رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی علیه ایران و حزب‌الله

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در جدیدترین موضع‌گیری، ایران و حزب‌الله را تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایال زامیر» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی که نیروهایش در پیشروی در بنت جبیل با شکست مواجه شده‌اند، از لشکر ۱۶۲ ارتش در جنوب لبنان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با تهدید علیه ایران و لبنان گفت: ما طرح‌های نظامی برای ادامه جنگ در لبنان و ایران را تصویب کردیم.

زامیر مدعی شد: نباید به ایران اجازه داد تا دستاوردهایی در پرونده هسته‌ای، تنگه هرمز و سایر مسائل محقق کند.

در همین ارتباط، برخی رسانه‌ها گزارش دادند که کاروان خودرویی ایال زامیر امروز در جریان بازدید از لشکر ۱۶۲ در بنت جبیل واقع در جنوب لبنان، هدف حمله موشکی قرار گرفت.

از سوی دیگر برخی منابع عبری از آماده شدن ارتش رژیم صهیونیستی برای آتش‌بس احتمالی در لبنان خبر می دهند که احتمالا از فردا پنجشنبه آغاز می‌شود.

روزنامه یدیعوت آحارنوت نوشت که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای آتش بس احتمالی در لبنان است که گفته می شود از فردا پنجشنبه به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

در همین حال، شبکه عبری‌زبان کان گزارش داد کابینه امنیتی - سیاسی رژیم صهیونیستی امشب پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس با لبنان را بررسی خواهد کرد.

از سوی دیگر جوزف عون رئیس جمهور لبنان در جدیدترین موضع گیری خود ابراز امیدواری کرد که لبنان بخشی اساسی از تلاش‌های ولیعهد سعودی برای حمایت از ثبات منطقه باشد.

    • IR ۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      خدای نسل صهیون از جهان براندازد اگر صهیون نباشد جهان قابل تحملتر میشه مرگ بر اسرائیل امریکا سعودی
    • IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      یاوه گویی آنها تا کنون عملی شده
    • IR ۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      هر کس به رژیم صهیونی بدبین نیست در پایین‌ترین درجه سادگی سیاسی است.
    • آرمان IR ۲۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ترامپ دندونای نتانیاهو رو تیزکرده تا مثل یه سگ هار ووحشی تو خاورمیانه نگهبان منافع آمریکاباشه نتانیاهو هم جنگ رو لازمه موندگارشدنش درقدرت ومجازات نشدنش میدونه.اسرائیل خوب میدونه که اگه آمریکا حمایتش نکنه زیرپای ایرانیها له میشه و اونقدر واق واق میکنه تاجون کثیفش دربیاد.پس دیگه بیخودی عرعراضافی نکنه
    • IR ۰۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      غلط کرد رژیم جعلی صهیونی باید از صفحه روزگار محو شود.
    • صادق IR ۰۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      این اسرائیلی های صهیونیست فقط کله شان شبیه کله آدمیزاداست وبویی ازانسانیت نبرده اند.شرمم آمدازحیوان که بگویم شبیه حیوانند!هیچ حیوانی سراغ ندارم که به خباثت وپستی این موجودات باشد

